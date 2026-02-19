Adiós a la calima: la Aemet anuncia un cambio del tiempo en Canarias

La previsión meteorológica para este jueves indica que estará poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por su parte, en el nordeste, por debajo de los 700 y 800 metros, se esperan intervalos nubosos, predominando la nubosidad en las horas nocturnas.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior, donde puede llegar a ser localmente moderado. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes.
En las costas del oeste, soplarán las brisas. En el Teide, será flojo de componente este.
En Gran Canaria estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día, mientras que en el nordeste, por debajo de 700-800 metros, habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante las horas nocturnas.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos a primeras horas tendiendo durante la mañana a poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo por un ligero descenso en zonas de interior, siendo más significativo en zonas altas. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en las costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado de componente este.