Alerta urgente por esta conocida salsa brava: Sanidad pide retirarla por un ingrediente “desconocido”

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria de alcance nacional que afecta a uno de los condimentos más populares en los hogares y la hostelería: la salsa brava. En esta ocasión, la advertencia se centra en la marca Martínez, tras detectarse una preocupante falta de información en su etiquetado que podría comprometer la salud de ciertos consumidores.
El organismo, dependiente del Ministerio de Consumo, ha tenido conocimiento de esta incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El foco de la alerta es la presencia de ingredientes no identificados dentro de uno de sus componentes: el caldo de pollo. Al desconocerse la composición exacta de este ingrediente, no se puede garantizar la ausencia de sustancias que provoquen reacciones adversas.
El producto afectado: Salsa Brava Martínez
La alerta es taxativa y afecta a una presentación muy específica del producto. Se trata de la Salsa Brava marca Martínez, comercializada en botellas de vidrio de 100 ml. Lo más relevante de este aviso es que la AESAN ha incluido en la retirada a todos los lotes disponibles en el mercado que presenten esta deficiencia en el etiquetado.
El problema radica en que, al no desglosarse los componentes del caldo de pollo utilizado en la receta, podrían existir trazas de leche, huevo, gluten, soja o sulfitos sin declarar. Esta omisión representa un riesgo severo para las personas con alergias o intolerancias alimentarias, quienes podrían ingerir accidentalmente sustancias peligrosas para su organismo.
Recomendaciones urgentes para el consumidor
Desde las autoridades sanitarias se ha lanzado un mensaje de calma para la población general, pero de máxima precaución para los grupos de riesgo. Si usted padece alguna alergia o intolerancia alimentaria, la recomendación es directa: absténgase de consumir el producto si lo tiene en su domicilio.
Como medida preventiva, se aconseja a los usuarios que hayan adquirido esta salsa que acudan al punto de venta para gestionar su devolución. Las cadenas de supermercados y establecimientos de alimentación ya han sido notificadas para proceder a la retirada inmediata de las estanterías de todos los lotes implicados.
Un riesgo exclusivo para alérgicos
Es fundamental subrayar que el consumo de esta salsa no comporta ningún riesgo para el resto de la población que no presente alergias. No se trata de una contaminación bacteriana ni de un producto en mal estado, sino de un fallo de seguridad en la transparencia del etiquetado informativo.
La AESAN continúa trabajando con las autoridades competentes de las comunidades autónomas para verificar la retirada efectiva del producto en todo el territorio español. Esta intervención refuerza los estrictos controles de seguridad alimentaria que rigen en el país, donde cualquier “mínima sombra” sobre la composición de un ingrediente activa automáticamente los protocolos de protección al consumidor.
Si tras haber consumido esta salsa presenta síntomas compatibles con una reacción alérgica (urticaria, dificultad respiratoria o problemas digestivos), se recomienda acudir a su centro de salud más cercano a la mayor brevedad posible.