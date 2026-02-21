El Viernes de Piñata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se salda con 61 asistencias, tres detenidos y el desalojo de 300 personas

El Viernes de Piñata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha dejado un balance de 61 personas atendidas en el Hospital del Carnaval, el dispositivo preventivo desplegado en el corazón de la fiesta.
Según los datos oficiales facilitados por el centro de coordinación, el consumo excesivo de alcohol volvió a ser la causa principal de las intervenciones sanitarias, representando el 46,7 por ciento de los casos totales.
El despliegue gestionó una noche intensa que se saldó con la detención de tres varones. Los arrestos se produjeron por delitos de diversa índole: uno por tráfico de drogas (salud pública) y otros dos por atentado contra la autoridad tras agredir a agentes de la Policía Local en distintos puntos de la ciudad.
8 traslados hospitalarios por agresiones
Del total de los 61 pacientes que requirieron cuidados médicos, 45 eran adultos y 16 menores de edad. La distribución por sexos fue prácticamente equitativa, con 29 varones y 32 mujeres atendidas.
Más allá del alcohol, el equipo médico tuvo que intervenir en 16 casos de traumatismos y caídas, además de cinco intoxicaciones por consumo de sustancias estupefacientes.
La violencia también dejó huella en el parte médico con tres heridos por agresiones. Debido a la gravedad de algunas lesiones o a la necesidad de pruebas diagnósticas específicas, ocho personas fueron trasladadas a centros hospitalarios de la isla para recibir atención especializada.
Desalojan 300 personas en el Parque Marítimo
La seguridad ciudadana fue uno de los puntos críticos de la jornada. Al amanecer, la Policía Local de Santa Cruz tuvo que actuar de forma contundente en la zona de aparcamientos del Parque Marítimo.
Allí, una concentración de unas 300 personas obligó a la intervención de las unidades policiales para disolver el grupo. Durante este operativo, un hombre fue arrestado tras arremeter contra los agentes.
En el balance de seguridad también destacan las 32 actas tramitadas por tenencia o consumo de drogas en la vía pública.
En estas labores preventivas participaron de forma coordinada la Policía Nacional, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de municipios como Güímar y San Miguel de Abona, reforzando la seguridad en las zonas de mayor afluencia.
Protección del menor y Puntos Violeta
El dispositivo especial para menores, gestionado por la Cruz Roja en colaboración con la unidad policial adscrita a la Fiscalía del Menor, registró a 13 jóvenes. De este grupo, siete sufrieron intoxicaciones etílicas graves, lo que subraya la vigilancia sobre el consumo de alcohol en edades tempranas durante las carnestolendas.
Por otro lado, la nota positiva de la jornada se registró en los Puntos Violeta y el Punto Arcoíris. Afortunadamente, no se reportaron agresiones sexuales ni actos de violencia de género durante el Viernes de Piñata. Estos recursos se centraron en labores de sensibilización e información, asesorando a un total de 173 personas en materia de sexualidad y diversidad.
La coordinación de todo el operativo se centralizó en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), integrando a bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad para garantizar que, pese a las incidencias, la fiesta continuara bajo control en la capital tinerfeña.