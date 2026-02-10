Una asociación de vecinos en Tenerife pide un contador de obras para paliar la falta de luz en el local

Con el objetivo de retomar las actividades diarias con normalidad y a falta de soluciones concretas por parte del grupo de gobierno de Puerto de la Cruz (PP-ACP-CC), la asociación de vecinos El Tejar le trasladó el jueves una propuesta concreta para paliar la falta de luz en el local, ubicado en el número 3 de la calle Canastilleras: la instalación de un contador de obras.
Fue durante la reunión que mantuvieron en el Ayuntamiento María Vanessa León Peraza, una de las docentes que imparte clases de apoyo escolar; Francisco Pérez Padrón, presidente del club de dominó; y Tino, integrante del grupo musical Los Románticos Jubilados que ensaya en el inmueble, con el alcalde, Leopoldo Afonso, y el concejal de Obras y Servicios, Alonso Acevedo, y las impresiones de todos ellos fueron muy diferentes. También estaba convocado el edil de Participación Ciudadana, David Hernández, quien no asistió y tampoco lo hizo el día anterior que había convocado un encuentro en el local “y mandó a una chica del PFAES de Participación Ciudadana”.
Esta fue una de las quejas de los representantes de la citada asociación vecinal quienes no salieron totalmente satisfechos del encuentro porque consideran que “el gobierno le está dando muchas vueltas al problema. Llevamos más de cuatro meses sin suministro eléctrico y las alternativas se las estamos dando nosotros a ellos, cuando debería ser al revés”, sostuvieron.
Además, expresaron su malestar porque el alcalde “solo le permitió entrar” a estas tres personas pese a que había ido una docena, entre ellas, un integrante del equipo de dominó de 94 años que se desplazó preocupado por la situación, a quien finalmente se le permitió asistir.
El alcalde reafirmó su compromiso de continuar trabajando en el restablecimiento del servicio, interrumpido el 26 de septiembre de 2025 por la compañía e-distribución debido a que se detectó “un enganche ilegal” que todavía no ha sido reparado y cuyo responsable se desconoce. Asimismo, se comprometió a trasladar a la empresa suministradora la solicitud de los vecinos para que, si técnicamente resulta viable, pueda restablecerse la luz a la mayor brevedad posible.
Alonso Acevedo prefirió por el momento no hacer declaraciones debido a que no tiene la información suficiente sobre la viabilidad de la propuesta.
David Hernández sí respondió a las críticas y aclaró que el problema “no está dentro de sus competencias. Aún así me intereso y se lo traslado al concejal correspondiente y sé que está haciendo gestiones”. Por su parte -añadió- “estoy trabajando para que esta asociación forme su junta directiva, que no la tiene desde hace un montón de años. En eso sí el área tiene competencias y los estamos asesorando a través del PFAES”, manifestó.