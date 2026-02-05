Mucho más que asfalto: el plan de La Laguna para blindar Bajamar tras los últimos destrozos

El Ayuntamiento de La Laguna está acometiendo obras en el paseo Marianne, ubicado en el núcleo costero de Bajamar, para reparar los destrozos provocados por el mar en las últimas borrascas. En concreto, los trabajos están suponiendo la reposición del pavimento y la reparación de los muros y sistemas de contención afectados por el oleaje, para garantizar el tránsito de peatones con todas las garantías de seguridad, según información desde el área municipal de Obras e Infraestructuras.
Los trabajos, que se están ejecutando con recursos propios del área, comenzaron el pasado 15 de enero pero se han tenido que paralizar momentáneamente hasta que mejore el estado de la mar, que vuelve a experimentar un fuerte oleaje en estos últimos días, y se puedan retomar las labores con todas las garantías posibles, teniendo en cuenta que el material debe tener unas condiciones determinadas para terminar de asentarse, apuntaron.
El concejal del área, Ángel Chinea, detalló que “hemos querido dar prioridad a estas actuaciones de urgencia, a consecuencia de los importantes daños que ha sufrido este paseo durante los últimos temporales de mar”. De hecho, apuntó, “estas inclemencias marítimas nos han condicionado el ritmo de trabajo, hasta el punto de que hemos tenido que parar las obras hasta que podamos garantizar la seguridad de los operarios”.
“También hay un apartado fundamental que nos preocupa, que es que el nuevo material que se está aplicando a esta zona de tránsito y contención debe asentarse de manera adecuada”, agregó, y enfatizó que, “ante todo, queremos priorizar la seguridad de la zona y que Bajamar recupere cuanto antes este emblemático paseo”.
Avenida El Sol
Por otra parte, cabe recordar que el Ayuntamiento también ejecutó la pasada semana las obras de reasfaltado de la avenida El Sol, una de las principales vías de Bajamar, ya que da acceso a las piscinas naturales y a la playa, por lo que, pese a ser de un solo carril, soporta un elevado número de vehículos a diario y especialmente durante los fines de semana y en periodo vacacional.
Además de esta intervención, el Ayuntamiento tiene previsto acometer en Bajamar, en los próximos meses, un tramo de la calle transversal de la avenida El Sol y el fresado de la acera de la Cornisa Achimencey, con el fin de volver a asfaltarla y ubicar en ella aparatos biosaludables y equipamiento urbano.