La furia del mar causa destrozos en las piscinas de Bajamar

Las piscinas de Bajamar, en el municipio de La Laguna, han comenzado a mostrar los primeros desperfectos tras el episodio de fuerte oleaje que afecta a Canarias en el marco de la prealerta por fenómenos costeros decretada por el Gobierno autonómico.
Durante la noche, varias losetas del borde de la piscina olímpica se desprendieron debido al impacto de las olas, generando fragmentos que quedaron esparcidos tanto en la superficie como bajo el agua.
Evitar traumas en dedos
A primera hora de este sábado, operarios municipales intervinieron en la instalación para retirar la mayor cantidad posible de escombros y evitar riesgos a los usuarios.
“Retiramos en medida de lo posible la cantidad de escombros que produjeron las roturas de anoche para evitar traumas en zona de los dedos y demás, en las entradas y salidas de la piscina olímpica”, señalaron desde el Ayuntamiento de La Laguna.
Las imágenes recogidas esta mañana muestran piezas de loseta fracturadas acumuladas en los bordes y zonas del pavimento con superficies completas arrancadas por la fuerza del mar.