El Gobierno actualiza la prealerta en Canarias: así queda la situación en cada isla

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado este viernes, 5 de diciembre de 2025, la prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago.
Una decisión que el Ejecutivo toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Así afectará a cada isla
El mal estado del mar afectará principalmente al litoral norte y oeste de El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como en la costa norte de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.
Asimismo, la previsión meteorológica indica que podrían producirse olas de entre 2 y 3,5 metros en las costas abiertas al norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.
Previsión del estado del mar en Canarias durante el puente de diciembre
La prealerta se mantendrá durante el puente de diciembre, tal y como detalla el Gobierno canario en la actualización de la prealerta.
- Viernes, 5 de diciembre: “Viento del nordeste, fuerza 3-4 (12-28 kilómetros por hora), marejadilla con áreas de marejada y mar de fondo del noroeste de 2,5 -3 metros”.
- Sábado, 6 de diciembre: “Viento de componente este, fuerza 2-4 (6-28 kilómetros por hora), mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3-3,5 metros. Pleamares: 01:20-01.55 horas y 13.50 – 14.25 horas”.
- Domingo, 7 de diciembre: “Viento variable, fuerza 2-3 (6-19 kilómetros por hora), mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de 2-3 metros. Pleamares: 02.10-02.45 horas y 14.44-15.15 horas”.
- Lunes, 8 de diciembre: “Viento de componente sur, fuerza 2-3 (6-19 kilómetros por hora), marejadilla y mar de fondo del noroeste de 2-3 metros. Pleamares: 03.00-03.35 horas y 15.30-16.10 horas”.
Con todo, el Ejecutivo regional insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.