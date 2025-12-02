el tiempo

Lanzan importantes recomendaciones ante la prealerta que afectará a Canarias

La Dirección General de Emergencias recuerda además cómo actuar en caso de riesgo
Tras la activación de la prealerta por fenómenos costeros en Canarias a partir de este miércoles, la Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico ha publicado una serie de recomendaciones para prevenir incidentes en zonas marítimas y costeras del Archipiélago.

La situación de prealerta se declara debido al mal estado del mar previsto en los próximos días, con mar combinada próxima a los 4 metros, mar de fondo del norte o noroeste y rachas de viento que pueden alcanzar fuerza 7 en los canales entre islas.

El episodio afectará especialmente a las zonas expuestas al oeste, norte y noroeste.

Recomendaciones a la población por la prealerta

Emergencias insta a extremar la precaución y recuerda las siguientes medidas preventivas:

  • Proteger las viviendas ante la posible entrada de agua del mar.
  • No situarse en espigones, muelles o zonas donde rompen las olas, ni acercarse para grabar o hacer fotografías.
  • Evitar la pesca en áreas expuestas al oleaje.
  • No circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.
  • No bañarse en playas poco conocidas o apartadas, debido al riesgo de remolinos locales.
  • Evitar el baño en playas con bandera roja o sin servicio de vigilancia.
  • No realizar actividades deportivas ni náuticas en zonas afectadas por mar de fondo.
  • No acampar en la playa durante episodios de temporal.
  • Si se observa un oleaje fuera de lo habitual, no permanecer cerca de la costa.
  • Asegurar los amarres de embarcaciones en lugares protegidos.
  • Advertir a otras personas si se encuentran en zonas de riesgo.

Qué hacer en caso de emergencia

La Dirección General de Emergencias recuerda además cómo actuar en caso de caída al mar o riesgo en costa:

  • Si se cae al agua, alejarse del punto donde rompen las olas, pedir ayuda y esperar el rescate.
  • Si el oleaje arrastra hacia mar adentro, mantenerse en calma y dejarse llevar hasta que la corriente pierda fuerza.
  • Si se observa a alguien en peligro, lanzar un flotador, cabo u objeto que pueda sujetar y avisar de inmediato al 1-1-2.
  • Para solicitudes de información, está disponible el teléfono 0-12.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales ante la evolución del episodio marítimo previsto en las Islas.

