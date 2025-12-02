Lanzan importantes recomendaciones ante la prealerta que afectará a Canarias

Tras la activación de la prealerta por fenómenos costeros en Canarias a partir de este miércoles, la Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico ha publicado una serie de recomendaciones para prevenir incidentes en zonas marítimas y costeras del Archipiélago.
La situación de prealerta se declara debido al mal estado del mar previsto en los próximos días, con mar combinada próxima a los 4 metros, mar de fondo del norte o noroeste y rachas de viento que pueden alcanzar fuerza 7 en los canales entre islas.
El episodio afectará especialmente a las zonas expuestas al oeste, norte y noroeste.
Recomendaciones a la población por la prealerta
Emergencias insta a extremar la precaución y recuerda las siguientes medidas preventivas:
- Proteger las viviendas ante la posible entrada de agua del mar.
- No situarse en espigones, muelles o zonas donde rompen las olas, ni acercarse para grabar o hacer fotografías.
- Evitar la pesca en áreas expuestas al oleaje.
- No circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.
- No bañarse en playas poco conocidas o apartadas, debido al riesgo de remolinos locales.
- Evitar el baño en playas con bandera roja o sin servicio de vigilancia.
- No realizar actividades deportivas ni náuticas en zonas afectadas por mar de fondo.
- No acampar en la playa durante episodios de temporal.
- Si se observa un oleaje fuera de lo habitual, no permanecer cerca de la costa.
- Asegurar los amarres de embarcaciones en lugares protegidos.
- Advertir a otras personas si se encuentran en zonas de riesgo.
Qué hacer en caso de emergencia
La Dirección General de Emergencias recuerda además cómo actuar en caso de caída al mar o riesgo en costa:
- Si se cae al agua, alejarse del punto donde rompen las olas, pedir ayuda y esperar el rescate.
- Si el oleaje arrastra hacia mar adentro, mantenerse en calma y dejarse llevar hasta que la corriente pierda fuerza.
- Si se observa a alguien en peligro, lanzar un flotador, cabo u objeto que pueda sujetar y avisar de inmediato al 1-1-2.
- Para solicitudes de información, está disponible el teléfono 0-12.
Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales ante la evolución del episodio marítimo previsto en las Islas.