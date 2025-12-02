Activan el aviso amarillo y la prealerta a partir de mañana en Canarias: las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros en distintas zonas del Archipiélago para los próximos días.
El aviso comienza en Lanzarote mañana, miércoles 3 de diciembre, a las 20:00 horas, ante la previsión de mar combinada del norte de 4 metros mar adentro.
El aviso se mantiene en la Isla el jueves 4 de diciembre durante toda la jornada. Se espera nuevamente mar combinada del norte de 4 metros mar adentro, con mar de fondo del norte o noroeste de más de 3 metros y periodos altos en torno a 16 segundos, especialmente en la pleamar de mediodía.
El aviso se extiende a toda Canarias
El jueves 4 de diciembre, el aviso se extenderá al resto de las islas del Archipiélago. De esta manera, en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura el aviso estará vigente entre las 10:00 y las 13:00 horas en las siguientes zonas:
- Norte de Gran Canaria
- Fuerteventura
- Este de La Palma
- La Gomera
- El Hierro
- Norte de Tenerife
En todos los casos, la Aemet prevé mar combinada del norte cercana a los 4 metros, acompañada de mar de fondo del norte o noroeste de más de 3 metros y periodos altos en torno a 16 segundos.
El aviso coincide también con un alto coeficiente de marea en la pleamar del mediodía.
Prealerta por fenómenos costeros
Atendiendo a tal previsión, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declara la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 08:00 horas de mañana, miércoles 3 de diciembre.
El Ejecutivo regional advierte de la previsión de mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 3,5 – 4 metros; marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 3 metros, con período de 16 a 18 segundos, y viento del nordeste de fuerza 5 a 6, alcanzando fuerza 7 en los canales La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria.
El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste. Coeficiente de mareas muy alto, entre 93 y 95, coincidiendo la pleamar con las mayores olas en la línea de costa.
Pleamares:
- Miércoles 3: en torno a las 11:38 horas
- Jueves 4: la primera en torno a las 00:06 horas
- Jueves 4: segunda en torno a las 12:28 horas