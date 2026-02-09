Buscan a Fayna, desaparecida en Canarias

La Policía Nacional busca a una mujer de 41 años, Fayna María G.F., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 5 de febrero, según datos facilitados este lunes por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio del Interior.
La mujer mide 1,55 metros y pesa unos 40 kilogramos, tiene el pelo negro y los ojos de color marrón, conforme a la información proporcionada por el citado organismo.
La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para su localización.