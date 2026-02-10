La Guardia Civil atribuye a un joven la quema de hasta 14 vehículos en el sur de Tenerife

Residente y reincidente. La Guardia Civil ha detenido recientemente a un joven de 28 años, vecino de Adeje, como presunto autor de una cadena de incendios registrada durante las últimas semanas en el municipio, que ha afectado a un total de 14 vehículos y llegó a provocar daños en una vivienda habitada colindante.
Los hechos, ocurridos siempre en horario nocturno, llegaron a poner en riesgo la integridad de varios vecinos que se encontraban durmiendo en el interior de sus viviendas.
Según la investigación desarrollada por los agentes, el detenido estaría implicado en varios episodios previos registrados en distintos puntos del municipio.
El primero de ellos se produjo el pasado 17 de enero, cuando un incendio destruyó por completo tres vehículos estacionados en la zona de El Cerco, frente a la parada de guaguas y en el entorno del Parque Pedro Zerolo.
ALARMA SOCIAL
Cuatro días antes, en la madrugada del 13 de enero, habían ardido un vehículo híbrido y dos motocicletas que se encontraban en el exterior de una vivienda en el barrio de El Galeón. En este caso, el fuego llegó a afectar a la propia casa, con sus moradores en el interior.
El último de los incendios fue registrado durante la madrugada del pasado viernes, en la calle Hermano Pedro, donde las llamas calcinaron cinco vehículos y causaron daños materiales a otros tres.
La Comandancia Provincial informó que los agentes del Puesto de Adeje iniciaron la investigación tras la sucesión de incendios, que estaba generando una creciente alarma social entre los vecinos del municipio.
ANTECEDENTES
El Equipo Territorial de Policía Judicial desarrolló un trabajo de investigación que incluyó diversas inspecciones oculares y la recopilación de indicios y pruebas suficientes, lo que permitió identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos. El arresto se llevó a cabo el pasado viernes, menos de 24 horas después de que se produjera el último de los actos vandálicos, registrado en el casco urbano de Adeje.
En su comunicado, la Guardia Civil precisó que el detenido cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, un dato que fue tenido en cuenta durante la investigación.
Según apuntan las mismas fuentes, “estos hechos delictivos estaban causando una gran alarma social entre los vecinos de Adeje. La detención del presunto autor ha ayudado a restablecer la tranquilidad y seguridad de los vecinos”.
El joven detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas.