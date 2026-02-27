Caída de árboles y desprendimiento de un muro: las incidencias que el viento deja en Santa Cruz

El viento que mantiene en alerta a Canarias se ha dejado notar en Santa Cruz de Tenerife a lo largo de las últimas horas. La rápida intervención de la Policía Local capitalina ha evitado males mayores. Por lo general, se ha tratado de pequeños incidentes.
El incidente más aparatoso ha tenido lugar en la calle Pablo Picasso, donde la caída de un árbol de grandes dimensiones ha pillado por sorpresa a los vecinos. El desplome ha impactado directamente sobre cuatro vehículos que se encontraban estacionados en la zona. Afortunadamente, no se han reportado heridos.
En el barrio de Valleseco (C/ Rebolado), la naturaleza también ha hecho de las suyas. Una rama de gran porte se ha desprendido, provocando a su vez el derrumbe de un muro en una zona de escaleras. Este incidente ha complicado seriamente el acceso a una vivienda, dejando la entrada parcialmente bloqueada.
Resto de incidencias en Santa Cruz
C/ Álvarez de Lugo: Un semáforo ha caído al suelo por el viento, quedando tendido sobre la acera.
Avda. Bélgica: Susto en las alturas debido a una plancha metálica descolgada en la fachada de un edificio con riesgo de caída a la vía.
Barrio de La Salud: Un cable del alumbrado público se ha soltado, obligando a señalizar la vía para evitar accidentes.
Contenedores “a la deriva”: Se registran múltiples desplazamientos de depósitos de basura en diversas calles, lo que está dificultando el tráfico en puntos específicos.