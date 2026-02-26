Nieve, barro y vientos de 100 km/h: el Gobierno de Canarias actualiza las alertas por la DANA más imprevisible

El paso de una DANA por Canarias sigue dejando este jueves, 26 de febrero de 2026, un escenario meteorológico complicado en el Archipiélago, con alertas y prealertas activas por distintos fenómenos adversos que afectarán también a la jornada de este viernes 27 de febrero.
Según las últimas actualizaciones del Gobierno de Canarias, se mantienen en vigor prealertas por lluvias, tormentas, nevadas y calima, así como la alerta por fenómenos costeros y la alerta por viento en varias islas a partir de la próxima madrugada.
Prealerta por lluvias y tormentas desde este jueves
La situación de prealerta por lluvias afecta desde las 11.00 horas de este jueves al norte de Tenerife y Gran Canaria, además de Fuerteventura y Lanzarote, donde se esperan precipitaciones localmente persistentes.
En estas dos últimas Islas también permanece activa la prealerta por tormentas desde las 12.00 horas, con probabilidad de aparato eléctrico e incluso granizo menudo.
Nieve en Tenerife y calima en todo el Archipiélago
A esto se suma la prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife por encima de los 1.800 metros de altitud, activa desde las 03.00 horas de este jueves.
Además, el Ejecutivo autonómico mantiene la prealerta por calima en toda Canarias, que será más notable en medianías y zonas altas, donde podría combinarse con precipitaciones débiles y dar lugar a lluvias de barro.
Alerta por viento desde la madrugada del viernes
La situación se complicará a partir de las 00.00 horas del viernes 27 de febrero, cuando entrará en vigor la alerta por viento en las Islas occidentales y Gran Canaria.
Se prevén rachas muy fuertes de componente noreste, especialmente en zonas de cumbre y vertientes sureste de Tenerife, así como en vertientes noroeste y sureste del resto de Islas montañosas.
Las rachas podrán superar los 90 kilómetros por hora, e incluso alcanzar o sobrepasar los 100 km/h de forma local en áreas expuestas.
Mala mar con olas de más de cuatro metros
El Gobierno de Canarias mantiene también la alerta por fenómenos costeros desde las 17.00 horas de este jueves, con previsión de mar combinada que puede superar los cuatro metros de altura en litorales del norte del Archipiélago.
¿Qué tiempo hará este viernes en Canarias?
De cara al 27 de febrero, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a intervalos nubosos en el norte de las Islas montañosas, con probables lluvias débiles durante la primera mitad del día.
En el resto predominarán los cielos poco nubosos, aunque no se descartan chubascos aislados de madrugada en las Islas orientales.
El viento soplará moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas que podrán superar los 90 km/h, mientras que la calima en altura podría provocar reducción de visibilidad y dejar depósitos de barro en caso de lluvia.