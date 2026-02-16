Calendario escolar en Canarias: ¿Cuándo pedir plaza para el curso 2026/27? Fechas clave y plazos

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha activado la maquinaria para el próximo año académico. El departamento que dirige Poli Suárez abrirá en el mes de abril el procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2026/27, un proceso que afecta a más de 850 centros públicos y concertados del archipiélago.
Este trámite es fundamental para las familias que escolarizan a sus hijos por primera vez o para quienes desean cambiar de centro. El sistema educativo canario, que actualmente atiende a más de 240.000 estudiantes, busca con esta antelación planificar las plazas en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Adultos.
¿Cómo presentar la solicitud?
Las familias interesadas podrán realizar el trámite de dos formas:
- Vía Telemática: A través de la web oficial de la Consejería de Educación.
- Vía Presencial: En el centro educativo elegido como primera opción, donde se facilitará el modelo oficial.
Calendario por etapas: Fechas que no debes olvidar
Cada nivel educativo tiene sus propios plazos. Es vital respetarlos para entrar en la baremación inicial:
Educación Infantil y Primaria
- Solicitud de plazas: Del 6 al 17 de abril.
- Listas provisionales: 27 de mayo.
- Listas definitivas: 17 de junio.
- Matrícula ordinaria: Del 17 al 26 de junio.
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
- Solicitud de plazas: Del 10 al 23 de abril.
- Listas provisionales: 4 de junio.
- Listas definitivas: 25 de junio.
- Matrícula ordinaria: Del 25 de junio al 8 de julio.
Bachillerato
- Solicitud de plazas: Del 20 de abril al 11 de mayo.
- Listas provisionales: 4 de junio.
- Listas definitivas: 26 de junio.
- Matrícula: Del 26 de junio al 8 de julio.
Educación de Personas Adultas
Para la Educación Básica, el plazo de solicitud será del 10 al 23 de abril, mientras que para el Bachillerato de Adultos se extenderá del 20 de abril al 11 de mayo. En ambos casos, se mantiene la posibilidad de matricularse a partir del 1 de septiembre si quedan vacantes disponibles.
Planificación y transparencia
El equipo coordinado por David Crego, director general de Administración de Centros, recalca que toda la información sobre requisitos de acceso y la relación de centros ya está disponible en el portal oficial del Gobierno de Canarias. Con este calendario definido, se busca ofrecer a las familias canarias un marco claro para garantizar la escolarización en todas las islas.