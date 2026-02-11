educaciÓn

El colapso administrativa en Educación por falta de personal pone a los centros de Canarias al límite

La falta de personal en los departamentos de contratación y nóminas está provocando “retrasos inadmisibles en la cobertura de bajas y vacantes”
La Coordinadora del Personal de Administración y Servicios de la Consejería de Educación denunció recientemente la saturación extrema que se está produciendo en los Servicios Centrales de la Consejería, lo que tiene consecuencias “directas y muy graves” en el funcionamiento diario de los centros.

Afirman que la falta de personal en los departamentos de contratación y nóminas está provocando “retrasos inadmisibles en la cobertura de bajas y vacantes”, llevando a muchos centros a situaciones límite. Estos retrasos no son fruto del azar, sino del “colapso administrativo” al que se está sometiendo al personal encargado de la tramitación de contratos.

Dicho personal se encuentra inmerso, casi en exclusiva, en la contratación de personas para cubrir el servicio de Educación Infantil de 0 a 3 años, a lo que se suma la sobrecarga derivada de los procesos de estabilización y la baremación de las listas de reserva. Todo ello se está realizando sin un refuerzo adecuado de los recursos humanos.

