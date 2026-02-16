el tiempo

Lazan importantes recomendaciones ante la llegada de calima a Canarias: “Mantén las ventanas cerradas”

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias
La calima será especialmente persistente en Canarias
La Dirección General de Salud Pública de Canarias, y ante la previsión de presencia de calima desde este lunes, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos, según ha informado la Consejería de Sanidad en nota de prensa.

La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.

En este sentido, recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios, como pueden ser niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, no salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas; realizar la limpieza de las superficies con polvo con paños húmedos; mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse; y no realizar ejercicios físicos en el exterior.

De todos modos, señalan que en caso de empeorar los síntomas respiratorios se llame al 112.

