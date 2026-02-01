tenerife

Atención si vas a coger el tranvía en Tenerife: no funciona al completo

El servicio de tranvía presenta importantes modificaciones hasta este lunes, 2 de febrero
Metrotenerife ha recordado que, con motivo de las labores de mantenimiento preventivo de la plataforma ferroviaria, el servicio de tranvía presentará importantes modificaciones durante tres jornadas y hasta este lunes, 2 de febrero.

Una vez concluidos los trabajos, la red retomará su funcionamiento habitual el martes 3.

Así, debido a las labores de reposición de carriles en los túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta, la operativa del servicio deberá adaptarse para que los tranvías de la Línea 1 circulen únicamente entre las paradas de Intercambiador y Chimisay.

El trayecto restante, que conecta Chimisay con La Trinidad, será cubierto por un servicio de guaguas alternativo coordinado con TITSA que realizará paradas en puntos próximos a las estaciones afectadas.

Por su parte, la Línea 2 y el servicio nocturno de fin de semana de la Línea 1 permanecerán suspendidos durante tres días, del sábado 31 al 2 de febrero, según concreto esta semana la empresa pública.

Los usuarios podrán informarse del servicio de tranvía en la web de Metrotenerife, en el teléfono 922 099 119 y en sus redes sociales, Facebook, X @tranviatenerife e Instagram.

