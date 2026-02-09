“Haz lo que te salga del pito”: los Carnavales de Canarias repartirán gratis 150.000 preservativos

Los Carnavales de Canarias 2026 no solo se vivirán en la calle, sino también en las pantallas de los más jóvenes con una apuesta comunicativa que ya está dando que hablar. La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha puesto en marcha una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados con un lema que no deja indiferente a nadie: “Haz lo que te salga del pito… pero si suena, usa el condón”.
Esta iniciativa busca conectar con la población joven de las Islas mediante un lenguaje transgresor, atrevido y directo. El objetivo es claro: fomentar la responsabilidad durante las fiestas sin caer en mensajes institucionalizados o basados en el miedo. “Diviértete, disfruta, disfrázate, pero actúa con responsabilidad”, es el trasfondo de una campaña que se desarrollará íntegramente en el entorno digital.
Un despliegue masivo en redes y plataformas
Conscientes de que los jóvenes habitan en ecosistemas digitales, Salud Pública ha diseñado una estrategia basada en redes sociales, audio on demand y vídeo on demand. La campaña se integrará en el consumo habitual de Internet de los canarios, utilizando herramientas como Google Ads y presencia en los principales medios digitales del Archipiélago.
Para pasar de la teoría a la práctica, se han distribuido ya alrededor de 150.000 preservativos en todas las islas. Este material preventivo llegará a los principales eventos del Carnaval de Canarias 2026 gracias a la colaboración de ayuntamientos, cabildos, ONG y asociaciones de voluntarios que se encargarán de su reparto a pie de calle.
Prevención más allá de las ITS en los Carnavales de Canarias
Aunque el uso del preservativo es el eje central, la campaña también incide en otros riesgos latentes durante las fiestas de invierno. Sanidad recuerda la importancia de evitar el consumo abusivo de alcohol y drogas, así como la conducción bajo sus efectos.
Asimismo, se hace un llamamiento especial a la lucha contra las agresiones sexuales. Entre los consejos clave, Salud Pública insiste en no aceptar vasos de desconocidos, mantener una actitud activa frente a comportamientos sexistas y recordar siempre el derecho fundamental a decir “no”.
Consejos de los expertos para un Carnaval seguro
Desde la Dirección General de Salud Pública subrayan que el preservativo es el método más fiable para prevenir las ITS. Ante cualquier relación sin protección, se insta a los ciudadanos a consultar con profesionales sanitarios de forma inmediata. Con esta campaña, Canarias busca que la fiesta más internacional de las Islas sea recordada por su alegría y no por sus consecuencias sanitarias.