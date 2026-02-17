Candelaria será enlace del futuro cable submarino con El Hierro

Tenerife, con Las Caletillas, en el municipio de Candelaria, como punto estratégico, busca consolidarse como nodo principal de telecomunicaciones de las islas occidentales mediante una nueva conexión directa con El Hierro a través de un cable submarino de fibra óptica de 328 kilómetros impulsado por la empresa pública Canalink, dependiente del Cabildo a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).
El proyecto, denominado BASE 6, contempla una red destinada a reforzar el sistema de conexiones existente con La Gomera, El Hierro y La Palma y con la isla capitalina como hub de comunicaciones.
La infraestructura contará con una capacidad estimada de hasta 5 terabit por segundo y una vida útil prevista de 25 años, situándose así como una de las principales actuaciones tecnológicas previstas para las denominadas islas verdes durante la próxima década.
ATERRIZAJE EN TAMADUSTE
El punto de conexión se localiza en Las Caletillas, donde Canalink dispone de infraestructuras terrestres vinculadas a su red troncal de telecomunicaciones. Desde ese punto, el sistema se integrará con el resto de cables submarinos internacionales que llegan a la Isla y con los nodos tecnológicos existentes.
La primera actuación administrativa en marcha, de acuerdo con el anuncio de información pública publicado en el BOC, corresponde precisamente al aterrizaje del cable en la playa de El Salto, en Tamaduste, donde se ha solicitado autorización para ejecutar una perforación horizontal que permitirá introducir el cable bajo tierra hasta salir al mar a unos diez metros de profundidad. La obra ocuparía 147 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. El cable discurriría completamente enterrado.
El presupuesto total de esta actuación ronda los 917.000 euros y el plazo de ejecución previsto se estima en unas doce semanas, condicionado por la meteorología.
Desde el punto de vista técnico, la perforación se realizará en terrenos volcánicos basálticos, con el conducto situado aproximadamente 15 metros bajo el fondo marino para garantizar su estabilidad frente a la dinámica costera.
La documentación técnica sostiene que la afección ambiental será prácticamente inexistente, al tratarse de una infraestructura subterránea de pequeño unos 12,5 centímetros de tubería protectora.
Este nuevo cable BASE 6 responde al objetivo regional de reducir la dependencia de enlaces únicos y mejorar la seguridad de las comunicaciones entre las islas no capitalinas.
El proyecto permitirá crear un nuevo y reforzado enlace directo, aunque redundante entre Tenerife y El Hierro. Actualmente, la conectividad de algunas islas occidentales depende de rutas limitadas, lo que aumenta la vulnerabilidad ante incidencias técnicas. El nuevo sistema permitiría además futuros ramales hacia las islas de La Palma y La Gomera.
El proyecto se encuentra actualmente en su fase de tramitación administrativa y su futura ejecución dependerá de la obtención de las autorizaciones definitivas.