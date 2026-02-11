Hogar Canario Venezolano no desfilará en la Gala de la Reina por primera vez en 42 años: “Un adiós con sabor a salitre y nostalgia”

La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado este miércoles en el Recinto Ferial con una noticia que ha compartido el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, tras confirmar la ausencia debido a dificultades burocráticas derivadas de la actual situación del país: por primera vez en 42 años, la representante del Hogar Canario Venezolano no podrá desfilar sobre el escenario tinerfeño.
“Lamentablemente, este año no podrá acompañarnos como es costumbre”, señaló Bermúdez con evidente pesar. El alcalde quiso subrayar que esta participación ha sido siempre “una parte esencial de nuestra fiesta”, aportando una alegría característica y fortaleciendo el sentido vínculo entre ambos.
El emotivo mensaje de Camila Aguilar
La actual Reina del Hogar Canario Venezolano, Camila Aguilar, ha querido estar presente de forma simbólica, a través de su mensaje en apoyo al Carnaval.
La joven ha hecho llegar un mensaje de cariño y gratitud a la organización y a los tinerfeños, un gesto que ha sido recibido con una calurosa acogida por parte de la dirección del Carnaval, “un adiós con sabor a salitre y nostalgia”.
La presencia de la Reina del Hogar Canario Venezolano representa a los miles de canarios que emigraron y a sus descendientes. Aunque el brillo de las lentejuelas y las plumas inunda hoy el Recinto Ferial, el anuncio de Bermúdez deja una sensación de nostalgia en una noche donde, más que nunca, se siente el latido de la comunidad venezolana en el corazón de Santa Cruz de Tenerife.