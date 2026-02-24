Vinos y Carnaval en La Laguna: la fiesta de este fin de semana que une ritmo latino y 4 bodegas referentes

La ciudad de Aguere se prepara para vivir una jornada donde la tradición y la vanguardia se dan la mano. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo ha confirmado su participación en la nueva edición del Carnaval Cultural de La Laguna, una cita que este año lleva por lema “Noche de Carnaval, Son y Vinos”.
El evento, que se celebrará este sábado 28 de febrero en la Plaza de El Cristo, arrancará a las 19:00 horas.
Esta iniciativa se consolida como una propuesta diferente en el archipiélago, al ser la única degustación de vinos carnavaleros de toda Canarias, fusionando la esencia de la fiesta con la excelencia vitivinícola de la comarca.
Ritmos latinos y vinos premiados
La banda sonora de la noche estará marcada por los ritmos latinos. El escenario del Cristo contará con las actuaciones en directo del Septeto Palmero, la voz de Virginia Guantanamera y la Orquesta El Bembé.
Esta fusión musical se maridará con los mejores caldos de cuatro bodegas referentes de la D.O. Tacoronte-Acentejo, que ya han confirmado su presencia en la fiesta:
- Linaje del Pago
- El Cercado
- Trancao de Acentejo
- Mallar de los Trazos
Un carnaval para todos los públicos
La organización, a cargo del Ayuntamiento de La Laguna, ha diseñado un recinto cómodo y funcional. Además de la oferta vitivinícola, los asistentes dispondrán de distintos puntos de comida y zonas de descanso estratégicamente ubicadas en la propia plaza.
La propuesta está pensada para que sea disfrutable por un público heterogéneo, desde jóvenes hasta familias.
Este “Carnaval Cultural” busca ofrecer una alternativa de ocio de calidad, donde el producto local de Tacoronte-Acentejo se convierta en el hilo conductor de una noche que promete ser un gran atractivo del fin de semana en Tenerife.
La invitación es clara: este sábado, el punto de encuentro está en El Cristo.