El Carnaval de Santa Cruz podría romper con la tradición: el motivo que obliga a cambiar las fechas

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a una encrucijada que podría cambiar su fisionomía para siempre. Por primera vez en la historia de la fiesta chicharrera, el Ayuntamiento baraja seriamente la posibilidad de romper con la tradición y desvincular el calendario festivo de la Cuaresma. El motivo no es otro que un colapso logístico provocado por lo temprano que caerán las fechas en el próximo ejercicio.
Con un Martes de Carnaval fijado para el 9 de febrero, la maquinaria administrativa y técnica se encuentra ante un muro casi insalvable. Así lo ha confirmado el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, en la Cadena, Ser, quien ha admitido que la ciudad se plantea esta “excepcionalidad” ante la falta de tiempo material para montar los escenarios tras las festividades navideñas.
El “choque” con los Reyes Magos
El calendario tradicional establece que los concursos deben comenzar aproximadamente un mes antes del lunes de Carnaval. En la práctica, esto obligaría a que las murgas y comparsas empezaran a subirse al escenario los días 7 u 8 de enero. “Será más pronto que nunca”, advirtió el regidor municipal, señalando que la ciudad apenas habría terminado de digerir el Roscón de Reyes cuando ya debería estar en pleno estallido carnavalero.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha reforzado esta tesis asegurando que, aunque no se ha tomado una decisión definitiva, “hay ajustes sobre la mesa”. La prioridad es garantizar la calidad de los grupos, que verían reducido su margen de ensayo y preparación al mínimo exponente.
El Recinto Ferial: El punto crítico
Más allá de los ensayos, el problema técnico reside en el Recinto Ferial de Tenerife. Este espacio, corazón de las galas, permanece ocupado por el PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) hasta el 5 de enero.
Desmontar una feria de tales dimensiones y construir en su lugar el gran escenario del Carnaval en apenas 48 horas es un reto que roza lo imposible. “Si no es posible técnicamente, igual nos planteamos este año, por primera vez, que el Carnaval no tenga que ver con la Cuaresma”, sentenció Bermúdez.
¿Fecha fija o tradición?
Esta situación excepcional reabre un viejo debate en Santa Cruz de Tenerife: la conveniencia de establecer una fecha fija para el Carnaval. Aunque los sectores más tradicionalistas defienden mantener el vínculo con el calendario lunar y religioso, la realidad operativa del siglo XXI está forzando un giro radical.
Bermúdez, que se reconoce a sí mismo como parte de ese grupo tradicionalista, admite que “el debate está sobre la mesa” por una cuestión de supervivencia operativa. El objetivo es evitar que las prisas deslucan la fiesta más internacional de Canarias.