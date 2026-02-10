Temeridad en Los Loros: la Guardia Civil pilla al autor de un adelantamiento ‘criminal’ que casi termina en tragedia

La Guardia Civil investiga a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial tras realizar un adelantamiento temerario en un tramo curvo de la carretera TF-523, conocida como la Subida a Los Loros, en el municipio de Güímar.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre, en torno a las 19:00 horas, en condiciones de noche cerrada, y obligaron a otro conductor a realizar una maniobra evasiva de emergencia para evitar una colisión frontal.
Maniobras a gran velocidad “como si se tratara de una carrera”
Según la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Güímar, dos vehículos circulaban a gran velocidad, realizando adelantamientos en un tramo curvo, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.
El conductor afectado logró esquivar el impacto desplazándose hacia el margen derecho de la vía. Minutos después, los vehículos implicados se detuvieron en una zona terriza fuera de la carretera, donde el denunciante intentó recriminar su conducta, sin éxito, por lo que decidió interponer denuncia.
La investigación fue asumida por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (GIAT) del Sector de Tráfico de Canarias, que confirmó que esa misma vía había sido escenario de varias llamadas al 112 alertando de carreras ilegales. Además, se logró localizar a tres testigos de los hechos.
Vehículo sin seguro ni ITV en vigor
Como resultado de las pesquisas, el pasado 20 de enero se procedió a la localización e identificación del vehículo implicado y de su titular, que fue informado de que estaba siendo investigado por un delito de conducción temeraria.
Durante las comprobaciones, los agentes verificaron además que el vehículo carecía de seguro obligatorio y no tenía la ITV en vigor, por lo que se tramitaron las correspondientes denuncias administrativas.
Posibles penas de prisión y retirada del carné
El delito de conducción temeraria puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a seis años.
El atestado ha sido remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del partido judicial de Güímar.
Desde la Guardia Civil destacan la importancia de la colaboración ciudadana, subrayando que este tipo de denuncias permiten prevenir accidentes graves en carreteras especialmente peligrosas.