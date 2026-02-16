Canarias, en prealerta: llega una masa de aire africano con calima y temperaturas de casi 30 °C

Canarias vivirá esta semana un episodio marcado por la calima, al menos hasta el miércoles, el viento del este y un repunte notable de las temperaturas, que podrían situarse cerca de los 30 ºC en zonas a sotavento, según el último análisis meteorológico publicado por Meteored.
Además, el Gobierno regional ha activado la situación de prealerta por la importante presencia de polvo en suspensión y, asimismo, la Aemet mantiene los avisos amarillos por el mismo fenómeno.
La entrada de polvo sahariano en suspensión provocará además un empeoramiento de la calidad del aire en el Archipiélago en los próximos días, coincidiendo con una situación atmosférica que favorecerá el ascenso térmico.
De acuerdo con el climatólogo de Meteored, Samuel Biener, la atención meteorológica se centra estos días en Canarias por la llegada de esta masa de aire procedente del continente africano, que estará acompañada de rachas de viento intenso de componente este.
Este patrón favorecerá que las temperaturas aumenten, con valores que podrían alcanzar o incluso rozar los 30ºC en las horas centrales del día, especialmente en zonas a sotavento.
La previsión del tiempo en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 16 de febrero, calima afectando principalmente a Lanzarote, Fuerteventura y al sudeste del resto de islas, junto a un ascenso notable de las temperaturas máximas, especialmente en medianías orientadas al norte.
Durante la jornada predominarán los cielos despejados, aunque la presencia de polvo en suspensión afectará a todas las Islas, sobre todo a las vertientes sureste. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios o irán en ligero ascenso en zonas de interior, mientras que las máximas subirán de forma más acusada en medianías orientadas al norte.
El viento soplará de componente este, de flojo a moderado en costas y del sureste en medianías y cumbres.
Martes y miércoles
De cara al martes 17, la Aemet apunta a probable calima afectando principalmente a Lanzarote, Fuerteventura y al sudeste del resto de islas. El cielo continuará poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión que tenderá a remitir a partir del mediodía, especialmente en medianías del sudeste de las islas montañosas.
Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde podrían descender, mientras que las máximas registrarán pocos cambios. El viento será variable y flojo en general, con predominio del nordeste en costas.
Para el miércoles 18, no se esperan avisos meteorológicos en el Archipiélago. Se mantendrán los intervalos nubosos en el norte de las Islas, con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Las temperaturas podrían experimentar ligeros descensos en zonas costeras, con pocos cambios en el interior, y el viento soplará del nordeste de flojo a moderado.