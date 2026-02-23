Santa Cruz de Tenerife regresa un siglo atrás con el Concurso de Coches Antiguos: 31 vehículos anterior a la Segunda Guerra Mundial

No pudo faltar en el cierre del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife el tradicional Concurso de Coches Antiguos, una oportunidad de ver las monturas automovilísticas de los años veinte y treinta del pasado siglo, aprovechando además un excelente clima.
Miles de personas, entre curiosos y apasionados del motor, se dieron cita en la salida del parque García Sanabria y en las calles céntricas de Santa Cruz, para vivir la 55 edición de un paseo de regreso al pasado, amenizados por un grupo de swing.
Desde 1970 y de manera ininterrumpida -solo dejó de realizarse en 2021 a causa de la pandemia – lleva celebrándose el tradicional Concurso de Coches Antiguos en de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo siempre con el domingo de Piñata del Carnaval chicharrero, excepto en 2022 que se celebró, por igual motivo, el 30 de mayo, Día de Canarias.
La 55 edición del concurso se celebró con la presencia de 31 vehículos -otros tres no pudieron acudir entre motivos mecánicos y de salud de los pilotos- todos ellos matriculados entre los años 1923 y 1935, auténticas reliquias o joyas del automovilismo tinerfeño, excelentemente cuidados por propietarios que confían en seguir manteniéndolos, aunque no son pocos los que ante la falta de relevo generacional en ese amor por el motor optan por vender semejante patrimonio a colecciones allende de nuestras fronteras.
Hay poco lugares en España y en Europa que cuenten como Canarias con tantos vehículos -americanos la mayoría- en perfecto estado, anteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Cabe destacar la presencia del Austin Seven de Candelaria Chavez, herencia de su padre Felipe, una belleza que hacía 20 años que no salía de Güímar.
El concurso volvió a concentrar a cientos de personas al mediodía -algunos desafiando la resaca carnavalera- en la exhibición de la treintena de coches en el parque García Sanabria, siendo admirados durante el recorrido por el centro de la ciudad hasta la avenida de Anaga, donde volvió a congregarse centenares de curiosos para fotografiar la elegancia de estos coches, en una breve exposición, entre ellos el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien recibió una placa de manos del presidente del club, Abel Febles, al igual que a la Policía Local por su excelente trabajo durante todo el evento.
El paseo terminó en el Real Club Náutico con un almuerzo para los participantes, recogiendo cada uno de ellos un recuerdo de la singular prueba, de manos del presidente del Club de Automóviles Antiguos, Abel Febles, así como del presidente del Club Náutico, Andrés Orozco, y las ediles Evelyn Alonso y Belén Mesa, apasionadas del mundo del motor.