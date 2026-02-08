Fiesta total en el Heliodoro: el Costa Adeje Tenerife blinda su cuarta plaza en un día de homenajes y Carnaval (1-0)

Semana redonda para el Costa Adeje Tenerife Egatesa. Tras meterse en las semifinales de la Copa de la Reina, las Guerreras regresaron al Heliodoro Rodríguez López para certificar su gran momento con una victoria por la mínima ante el Alhama CF (1-0). El triunfo, sellado por el guante de Natalia Ramos, permite a las tinerfeñas blindar la cuarta plaza de la Liga F Moeve ante más de 2.300 espectadores.
Natalia Ramos dicta sentencia
Desde el pitido inicial, las de Yerai Martín demostraron que querían mandar. Con una posesión inteligente y la verticalidad de Koko y Sakina, las ocasiones empezaron a caer del lado blanquiazul. Sin embargo, el premio no llegó hasta el minuto 38: una falta lejana ejecutada con maestría por Natalia Ramos se convirtió en el 1-0. Es el sexto gol de la temporada para la tinerfeña, que está firmando una campaña estratosférica.
En la segunda mitad, la expulsión de la visitante Encarni por un codazo a la propia Natalia facilitó el control de las locales, que se toparon hasta dos veces con la madera (un larguero de Natalia y un disparo al palo de Iratxe) que pudieron ampliar la renta.
Homenaje a la “Eterna Capitana”
Pero el fútbol fue solo una parte de la jornada. Los prolegómenos del encuentro erizaron la piel de los presentes con el regreso de la leyenda María José Pérez. La delantera recibió una camiseta conmemorativa y una ovación atronadora de la que fue su casa, bajo una pancarta que rezaba: “Eterna Capitana”.
Lucha Canaria y ritmo de Carnaval
El club también quiso estrechar lazos con las tradiciones canarias. El CL Chimbesque, brillante campeón de la Liga CaixaBank de Primera Categoría, recibió el calor de la grada. Su puntal A, Eusebio Ledesma, fue el encargado de realizar el saque de honor, uniendo el fútbol con la nobleza de la arena.
Para rematar el ambiente festivo, el descanso transformó el verde del Heliodoro en una muestra de nuestro Carnaval. Hasta 14 murgas (desde Los Bambas a Las Burlonas) desfilaron aportando el color y la ironía que caracteriza a la fiesta chicharrera en una semana donde Tenerife respira Carnaval por los cuatro costados.