El Costa Adeje Tenerife Egatesa se medirá con el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa de la Reina

El Costa Adeje Egatesa se medirá al Atlético de Madrid de José Herrera en las semifinales de la Copa de la Reina. Así lo ha revelado el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas tras su clasificación en sus respectivas eliminatorias de los cuartos de final.
La ida será en Madrid entre el 10 y el 12 de marzo, mientras que la vuelta se jugará en el Heliodoro Rodríguez López entre el 17 y el 19 de marzo.
Badalona-FC Barcelona, la otra semifinal
La otra semifinal la dirimen Badalona-FC Barcelona, una eliminatoria que, a diferencia de las anteriores, se jugará a doble partido.
La final de la Copa de la Reina se disputará el próximo 16 de mayo en el estadio de Gran Canaria.
El equipo de Yerai Martín eliminó en octavos de final al Sevilla (0-1), con el tanto de Cinta Rodríguez, y al Madrid CFF en cuartos de final (0-1), con el tanto de Sakina Ouzraoui.