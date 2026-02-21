De Tenerife a una película de Hollywood: el joven actor Daniel Frías da el salto a una gran producción internacional

Daniel Frías fue presentado en 2020 en las páginas de DIARIO DE AVISOS como una “promesa del cine canario”. En aquel entonces, hablaba de Hollywood como una meta lejana mientras se formaba entre Londres, Madrid y las Islas.
Seis años después, el actor tinerfeño ha dado un salto importante en su carrera tras confirmarse este viernes su participación en una película de Hollywood.
De ‘castings’ en Madrid al set de una “major” americana
Antes de llegar al set de una “major” americana, Frías encontró su primera oportunidad en casa, tras un periodo “intenso de castings” en el ámbito nacional. Fue en 2024, con la serie canaria ‘Sal de mi playlist’, donde el intérprete isleño da vida a “El Marqués”, uno de los personajes principales.
Este proyecto, cuya premiere está fijada para el próximo 4 de marzo, le ha permitido consolidarse en Madrid durante estos años y seguir presentándose a pruebas de producciones internacionales.
“Me hizo creer que es posible”
Aunque el título de la película se mantiene bajo un “estricto contrato de confidencialidad”, Daniel Frías no oculta la emoción de haber superado “dos exigentes rondas de casting” para formar parte de este proyecto de alto presupuesto.
“Estar en un set de una producción de ese calibre, rodeado de un equipo tan profesional, fue algo muy especial. Todo funcionaba con una precisión y un nivel de detalle impresionantes”, relata a este periódico.
Para el joven actor, este debut en el mercado estadounidense ha supuesto algo así como la validación de un camino que comenzó hace años con muchas expectativas. “Vivirlo me ha hecho creer todavía más en que es posible alcanzar los objetivos que uno se propone. Y me han dado aún más ganas de seguir trabajando y de dar el 200% de mí, no solo en esta producción americana, sino en cualquier proyecto”, confiesa Frías.
Entre 2020 y 2022, mientras Daniel Frías buscaba su sitio en Inglaterra, la pandemia del COVID-19 frenó en seco sus planes. Pero no se rindió. Y eso que el parón de la industria fue total. Volvió a casa y siguió presentándose a un sinfín de pruebas, participando en cortometrajes y formándose, y ahora empieza a recoger los frutos de todo ese trabajo.
Con el estreno de ‘Sal de mi playlist’ a las puertas y tras haber vivido su primera experiencia en un gran set de Hollywood, el sueño de aquel niño empieza a materializarse.