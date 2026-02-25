Cuenta atrás para el fin de la antigua estación de Puerto de la Cruz: 5,6 millones para demoler la “ruina” del centro

El área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz dispone ya del proyecto de demolición de la antigua estación de guaguas, entregado por la empresa pública Gesplan, una actuación estratégica valorada en 5,6 millones de euros que marca el inicio real de la transformación de uno de los espacios más degradados y simbólicos del municipio.
Tras anunciar hace meses la contratación de la redacción del proyecto, el documento técnico se encuentra en el área de Urbanismo, culminando así una fase clave para activar el proceso.
La demolición presenta una elevada complejidad técnica tanto por las dimensiones de la infraestructura como por su ubicación, en pleno centro urbano.
El proyecto de demolición, que tiene un plazo de 18 meses, incorpora además el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad en obra, lo que añade un componente técnico de alto nivel a la intervención. Con la redacción entregada y culminada, contempla los estudios estructurales, medioambientales y urbanísticos necesarios para ejecutar la actuación en condiciones óptimas.
El Gobierno de Canarias ha consignado 1,5 millones de euros para esta intervención, mientras que el importe restante se financiará, en principio, mediante una próxima modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería, que será elevada al Pleno para garantizar la cobertura económica completa. Una vez asegurados los fondos, el Consistorio podrá iniciar la licitación de las obras. Si se cumplen los plazos previstos, la demolición comenzará este mismo año.
Se trata, en palabras del concejal del área, David Hernández, de “una de las actuaciones de mayor envergadura urbanística que va a acometer el municipio en las últimas décadas”. Hernández subraya que la antigua estación, cerrada en 2009 por su avanzado estado de deterioro, “llevaba demasiado tiempo abandonada, degradando una zona estratégica de la ciudad. Hoy damos el primer paso firme para transformar ese espacio en un motor de dinamización económica, social y urbana para Puerto de la Cruz”.
La parcela objeto de actuación supera los 15.000 metros cuadrados y ocupa una posición estratégica delimitada por los Paseos Hermanos Fernández Perdigón y del Jardinero, así como por las calles El Peñón y El Pozo, en un entorno que integra también la plaza Francisco Afonso Carrillo. Su recuperación supone intervenir en uno de los nodos urbanos de la ciudad con mayor potencial de reequilibrio territorial.
Hernández explica que, paralelamente a la demolición, el área ha actualizado el anteproyecto de la futura estación de guaguas, que contempla un desarrollo multifuncional con 900 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro alturas, inmuebles de uso público y privado y una gran plaza pública como espacio vertebrador. El objetivo es configurar un ámbito moderno, sostenible e integrador, en consonancia con la renaturalización del municipio y las infraestructuras verdes.