“No es libertad de expresión, es odio”: denuncian la colocación de carteles racistas frente a un centro de menores de Tenerife

La convivencia en el Puerto de la Cruz se ha visto sacudida este fin de semana por la aparición de propaganda de carácter racista y excluyente en pleno corazón de la ciudad turística.
El PSOE del Puerto de la Cruz, con el apoyo de las direcciones insular y regional del partido, ha denunciado con firmeza la colocación de carteles que señalaban como “peligro” la proximidad de una “zona multicultural”, situados estratégicamente frente a un centro de acogida de menores migrantes.
Los carteles, que, según informa Canarias Ahora, aparecieron al menos desde el pasado viernes en la céntrica calle Blanco, vienen firmados por las Juventudes Falangistas de España.
La ubicación elegida es un punto neurálgico del casco portuense, frente a una conocida discoteca y a escasos metros de la plaza del Charco, una zona de alta afluencia de residentes y turistas.
“No es libertad de expresión, es odio”
Desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento portuense han asegurado que el mensaje “no es una broma, no es libertad de expresión: es propaganda de odio que señala a personas por su origen y trata de sembrar miedo donde siempre ha habido convivencia”.
Para los socialistas, el hecho de que la autoría corresponda a la Falange “lo dice todo”, recordando que esta organización representa “una de las páginas más oscuras de nuestro país, ligada a la represión”.
Por su parte, el PSOE Canarias y el PSOE Tenerife se han sumado a la condena, exigiendo “firmeza democrática” ante lo que consideran un ataque a la diversidad. “Tenerife es convivencia. Aquí no sobra nadie”, han subrayado en un comunicado conjunto.
Retiran los carteles racistas
La denuncia de los socialistas también apunta a la gestión del actual Gobierno local. El PSOE considera que se ha actuado con lentitud, ya que los carteles permanecieron visibles durante al menos dos días en una de las zonas más concurridas de la ciudad, aunque este mediodía de domingo ya habían sido retirados.
Sobre esta actuación, Canarias Ahora informa que el primer teniente de alcalde, David Hernández (Asamblea Ciudadana Portuense), compartió en sus redes sociales haber retirado personalmente otro cartel idéntico en las inmediaciones del Ayuntamiento, confirmando que la propaganda se había extendido por varios puntos del municipio.
Un riesgo para la integración
El incidente ha generado una profunda preocupación por el impacto que estos discursos pueden tener en la seguridad de los menores migrantes, pues estos jóvenes se encuentran en su inmensa mayoría integrados en la vida del Puerto de la Cruz.
El PSOE advierte que estos discursos “crecen cuando la derecha mira para otro lado” y exige al Gobierno municipal que actúe de manera contundente para evitar que estos mensajes racistas e intolerantes, que consideran “potencialmente delictivos por incitación al odio“, se normalicen en las calles del municipio.
Reacción en redes
Tras la polémica generada, Falange Canarias ha reivindicado la acción a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). La publicación va acompañada de dos fotografías en las que se puede ver a integrantes del grupo —que ocultan su rostro en las imágenes— colocando los carteles en diferentes puntos estratégicos de la ciudad portuense.
La publicación ha desatado una oleada de respuestas por parte de los usuarios de la plataforma. Algunos ciudadanos han recordado que existen barrios enteros donde solo se habla alemán o inglés, calificándolo de “multicultural, pero en sentido contrario”, mientras que otros han recordado el escaso apoyo electoral de la formación, que apenas obtuvo tres votos en el municipio en los últimos comicios.
La actitud de ocultar el rostro en las fotografías ha sido otro de los puntos más criticados, con comentarios que cuestionan la supuesta “valentía” de los autores e instan a que “den la cara”.
Asimismo, los usuarios han rechazado la generalización del mensaje de la organización, apuntando que “los jóvenes” no son un colectivo de “dos frikis” y cerrando el debate con mensajes tajantes exigiendo que el fascismo se mantenga fuera de Canarias.