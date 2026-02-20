Logran frenar los desprendimientos en el parking de la Plaza de España, sobre el que se celebra el Carnaval, tras un ultimátum de 72 horas

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos, ha visto cumplida la exigencia lanzada a la empresa concesionaria del parking subterráneo de la Plaza de España, Interparking, a la cual el Consistorio dio el pasado viernes un plazo de 72 horas para subsanar las deficiencias detectadas en las estructuras que sustentan dicho aparcamiento, deterioradas, principalmente, por procesos de corrosión en armaduras de los forjados, que llevaron a la pérdida de recubrimiento de hormigón y a desprendimientos puntuales de cascotes.
El concejal del área, Carlos Tarife, informó ayer de que “ya están cumplidas todas las instrucciones” que los técnicos municipales dieron a la empresa concesionaria sobre la situación del parking, para que la misma adoptara actuaciones urgentes en ese plazo o, en caso contrario, sería el Ayuntamiento quien ejecutara las obras subsidiariamente, con cargo a la empresa.
Tras varias revisiones realizadas por los técnicos municipales al citado aparcamiento, las actuaciones exigidas por el Consistorio ya se han acometido, por lo que el pasado miércoles han sido certificadas y, por tanto, garantizan que la estructura del parking no corre peligro.
Asimismo, Tarife recordó que pese a la actuación por parte de la empresa, el estacionamiento subterráneo de la plaza de España será gestionado, a partir del próximo julio, por el área de Viviendas Municipales del Ayuntamiento santacrucero, donde entre otras actuaciones, desde Servicios Públicos también se va a proceder a instalar un ascensor interior para que el parking sea 100% accesible y de mejor servicio.