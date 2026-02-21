“Salió del baño y le atacó”: brutal agresión entre compañeros de piso por una zona común

Lo que comenzó como una fricción cotidiana por el uso de las zonas comunes terminó en un escenario de violencia desmedida. La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre en Manacor tras protagonizar una brutal agresión contra su compañero de piso. El detonante de la trifulca, según confirman fuentes policiales, fue una disputa por el uso del baño de la vivienda compartida.
Los hechos se desencadenaron durante la tarde de un viernes, cuando la convivencia en el inmueble saltó por los aires. La víctima se encontraba utilizando el cuarto de aseo cuando el presunto agresor comenzó a aporrear la puerta con violencia. Entre gritos, insultos y amenazas de muerte, el individuo exigía que el inquilino abandonara la estancia de inmediato, creando un clima de extrema tensión en el pasillo de la vivienda.
Una emboscada al abrir la puerta
La situación pasó de las amenazas verbales a la agresión física en cuestión de segundos. En el momento en que la víctima decidió salir del baño para dar por finalizada la discusión, fue sorprendida por un ataque frontal. Según el relato de los hechos, el agresor le propinó varios puñetazos en el rostro, impactando de forma directa en su ojo derecho.
Sin embargo, el episodio de violencia no terminó ahí. En medio del forcejeo, el atacante acometió contra la víctima, le inmovilizó las manos y le propinó un brutal mordisco en uno de sus dedos. Esta maniobra provocó una herida inciso contusa de gravedad que requirió el traslado inmediato del herido a un centro médico local.
Consecuencias médicas y detención policial
La gravedad de la agisión quedó reflejada en el parte médico. La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia, recibiendo un total de cinco puntos de sutura en el dedo afectado, además de tratamiento por diversas contusiones y hematomas sufridos durante el ataque en el rostro. Tras recibir el alta, el agredido interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades.
Efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el domicilio donde ocurrieron los hechos. Al constatar que el presunto autor aún se encontraba en el inmueble y tras verificar la veracidad de las lesiones, los agentes procedieron a su arresto inmediato. Se le imputa un delito de lesiones, un cargo que subraya la desproporción de la violencia empleada por una simple desavenencia doméstica.