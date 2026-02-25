El Tanque, Almeyda y el Cine Víctor se convierten en bienes intocables de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife preserva su historia con el nuevo Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural, un documento que recoge un total de 787 bienes entre edificios, árboles, espacios urbanos y yacimientos paleontológicos, que a partir de ahora contarán con una salvaguarda frente a futuras intervenciones. Esta protección se divide en parcial (solo afecta a fachadas), ambiental (arbolado o conjuntos ambientales) e integral (la totalidad del inmueble o conjunto), situándose en este último 51 bienes que pasarán a ser intocables y entre los que destaca el espacio El Tanque, el Cuartel de Almeyda, el Cine Víctor o el edificio La Financiera, actual sede de la Policía Local.
Los casi 800 bienes protegidos, que representan 674 más que los incluidos en el catálogo vigente del PGOU de 2005 y 518 bienes más que los del anulado PGO de 2013, se traducen en una relación de inmuebles que contarán con seguridad jurídica en caso de futuras parcelaciones, edificaciones y demoliciones, a excepción de aquellas destinadas a conservación y mantenimiento.
Un total al que se suman los 195 inmuebles ya protegidos en el Plan Especial de El Toscal y a los que deberán incorporarse los planes especiales de Los Hoteles–Pino de Oro y Antiguo Santa Cruz, así como los incluidos en los instrumentos específicos del Puerto y el Parque Rural de Anaga.
El Ayuntamiento capitalino, a través de Urbanismo, ha abierto el periodo de información pública del citado catálogo, tras su aprobación inicial el pasado 28 de enero, una vez que el listado completo de bienes a proteger se publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), iniciándose así un plazo de un mes para la presentación de alegaciones por parte de la ciudadanía y de las administraciones públicas.
Durante este periodo quedarán, por tanto, suspendidas las licencias municipales en todos los inmuebles incluidos, las cuales se mantendrá hasta la aprobación definitiva del documento o, en todo caso, durante un plazo máximo de dos años. La relación de bienes afectados por la congelación de licencias puede consultarse en las páginas web.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó que “con la apertura del periodo de información pública damos un paso clave en un proceso histórico para nuestra ciudad. Este catálogo nace del rigor técnico y del consenso, y ahora se abre a la participación para que vecinos, propietarios y colectivos puedan analizarlo y realizar sus aportaciones con total transparencia”.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, explicó que “este trámite es esencial porque permite enriquecer el documento antes de su aprobación definitiva, lo que intentaremos sea lo antes posible. Estamos ante el primer catálogo del municipio basado en criterios objetivos, con una metodología clara y fichas individualizadas que aportarán transparencia y estabilidad en la toma de decisiones”. Además, apuntó que “la suspensión de licencias es una medida garantista que evita intervenciones irreversibles mientras el documento está en tramitación”.
Bienes arquitectónicos de Santa Cruz de Tenerife
En cuanto a los bienes arquitectónicos con protección integral destacan la Escuela Estévez de San Andrés; el Castillo de San Joaquín; el Palacete Cobiella; la Casa Sixto Machado, en el Camino Del Hierro; la iglesia de García Escámez; la casa Hernández Suárez-Linda Tapada en la plaza Sixto Machado; o el Mercado de La Abejera, en García Escámez.
Además, la casa Mascareño, Beautell y Forniés; el Teatro Baudet; el antiguo colegio de la Asunción; el cine Víctor; la iglesia de Santo Domingo de Guzmán; Villa Ángeles, en el paseo Escuelas Pías; La Financiera; la casa Hernández Oramas; la capilla del colegio La Pureza; Villa Oliva, casa Real Díaz; el espacio cultural El Tanque; el Instituto Meteorológico; la Escuela de Artes Aplicadas, en la calle Numancia; el Mercado Nuestra Señora de África; el Templo Masónico; el Colegio Oficial de Arquitectos; o la sede de Presidencia del Gobierno.
También lo forman la vivienda Marrero-Regalado, el edificio Mac-Kay; el Museo de Bellas Artes; el Palacio de Justicia y el antiguo juzgado, en la plaza de San Francisco; el Círculo de Amistad XII de Enero; la iglesia de San José; la ermita de San Telmo; la farmacia Cristellys, en la calle San Francisco; el cuartel de Almeyda; el Palacio Insular; la Batería del Bufadero; el Castillo de Paso Alto; la Comandancia de Marina y la ermita de Regla.
Entre los de protección parcial o ambiental figuran el edificio de Sanidad; la Casa Cuna; el Balneario; el edificio de Correos, en la plaza de España; la fábrica de pastas La India; el Hogar Escuela; el colegio Montesory; el Cuartel de San Carlos; el grupo escolar Fray Albino; las fábricas de tabacos Victoria, El Águila; La Avenida y la Lucha; el hotel Contemporáneo; las casas de Proyecto Conjunto de la avenida Buenos Aires; la barriada Sitja, en el Pasaje Sitja y en la Rambla; el Molino de Gofio en la avenida Venezuela; la Ciudadela de la calle Porlier; el Club Oliver; la casa Barco en la avenida Bélgica; o la farmacia El Chinito; entre otros inmuebles.
Protección para árboles, puentes, monumentos y patrimonio arqueológico
El Catálogo protege la garantía ambiental urbana de las Casas Baratas de Salamanca Chica, las escalonadas de Ifara y las de La Victoria, García Escámez y Cepsa. En ingeniería blinda los puentes Serrador, Galcerán, Zurita y Asuncionistas; el Telémetro de San Andrés; las Baterías Montaña La Altura, San Andrés y Los Moriscos; la Alameda del Duque; las plazas San Francisco, Príncipe, Irineo González, y Militar; cementerio Santa Lastenia; o la Rambla y Reyes Católicos. En elementos urbanos da protección integral al Monumento a Los Caídos; la puerta de Herradura del Estadio; las fuentes de Isabel II y la Alameda; las alegorías y jarrones de la plaza del Príncipe; o las esculturas Femme Boutelle, Lady Tenerife y La mujer de la estrella. El Monumento a Franco no se incluye en espera a la decisión del Cabildo de su declaración o no como BIC.
Otros bienes son el arbolado, como los laureles de Indias de acceso a La Alegría, plaza del Príncipe, la Rambla, avenidas Benito Pérez Armas y Anaga, y plaza Militar. Igualmente, la masa arbórea del Parque Marítimo; las jacarandas de la calle San Sebastián y las Asuncionistas; el parque La Granja o la Alameda quedan catalogadas. Una protección que obliga a plantar estas especies en caso de desplome.
En patrimonio etnográfico destaca el Molino de Llano del Moro y en arqueológico y paleontológico los grabados rupestres y cuevas de El Humilladero; el Castillo de San Cristóbal; Las Teresitas e Igueste de San Andrés.