Nuevo paso para proteger 787 bienes patrimoniales de Santa Cruz de Tenerife

El catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz, documento de obligado cumplimiento para garantizar la preservación del patrimonio cultural, ha dado un nuevo paso tras su publicación, ayer, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que recoge su aprobación inicial por la Junta de Gobierno municipal celebrada el 3 de febrero.
Este listado se someterá a información pública y consulta, una vez sea publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), paso último para su aprobación definitiva, y en él se determina la suspensión del otorgamiento de licencias para parcelación de terrenos, obras de edificación y demolición en todos los bienes incluidos en el catálogo aprobado, excepto los catalogados con el nivel 1 en el vigente documento de Edificios y Espacios Protegidos de 1992 y el sito en la Rambla de Santa Cruz, 124 (incluido ahora).
Se trata de un inmueble, construido en 1930 y diseñado por el arquitecto José Enrique Marrero Regalado, que ha entrado a formar parte de las joyas patrimoniales a preservar en la ciudad, junto a otras como el Palacio Cobiella o la antigua fábrica Victoria.
En el nuevo catálogo se recogen 787 bienes, un incremento significativo de la protección patrimonial en el municipio. Esta cifra representa 674 bienes más que los incluidos en el catálogo vigente del PGOU de 2005 y 518 bienes más que los contemplados en del PGO de 2013, actualmente anulado.
A este conjunto se suman, además, 195 inmuebles catalogados en el Plan Especial de Protección de El Toscal, y otros a incorporar en el barrio de Los Hoteles–Pino de Oro y Antiguo Santa Cruz.