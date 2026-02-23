El Teide, Masca y Anaga pixelados: ¿Viajarías a un país que te pidiera no publicar nada en tus redes sociales?

¿Estarías dispuesto a visitar un destino que te pidiera no compartir imágenes ni detalles de tu experiencia en redes sociales? La cuestión no es hipotética. En Austria, esta posibilidad se ha convertido en el eje de su nueva campaña de invierno, titulada Non Disclosure Austria (algo así como Austria Confidencial).
Desarrollada junto a la agencia Wien Nord Serviceplan, la iniciativa toma como referencia los acuerdos de confidencialidad empresariales, conocidos como Non Disclosure Agreements (NDAs), para plantear un giro en la comunicación turística tradicional.
La propuesta invita a los viajeros a firmar un acuerdo simbólico para acceder a recomendaciones exclusivas de 120 residentes locales que seleccionan para ti parajes únicos en su país. A cambio, se les solicita mantener en secreto su experiencia en el país, bajo el lema: “Lo que sucede en Austria, se queda en Austria”.
Frente al modelo tradicional de promoción, basado las redes sociales como eje temático de nuestros viajes por el mundo, donde se muestra cada esquina en Instagram, acompañado de los paisajes icónicos (algunos, ya de sobra conocido por el público), la campaña opta por “pixelar paisajes, ocultar nombres y censurar localizaciones”.
El objetivo de esta campaña no es otro que generar expectación y activar el denominado FOMO, el miedo a perderse algo, mostrando solo lo imprescindible para despertar el deseo de viajar.
La campaña se ha puesto en marcha en mercados europeos, como Alemania, Países Bajos y Dinamarca, e incluye activaciones con influencers en colaboración y publicidad exterior. Concretamente, se ha desplegado una lona en Colonia que presenta un consejo pixelado sobre el invierno austriaco y un código QR gigante que dirige a la firma del acuerdo.
El acuerdo no tiene validez legal. Es decir, no hay multas en caso de incumplir el acuerdo. Se trata de una campaña creativa con un tono humorístico. Sin embargo, introduce una reflexión de fondo: la exposición constante en redes sociales, esa que puede acelerar la masificación de determinados espacios y contribuir a su saturación. Con todo lo que ello implica.