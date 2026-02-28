El uso de la parcela de las Escuelitas de Maruchi, en Arona, será sometido a consulta pública

El Ayuntamiento de Arona, tras aprobar por unanimidad una moción no decisoria en el último pleno ordinario, acordó iniciar una consulta pública participativa para recoger propuestas sobre el uso que debe darse a la parcela donde se ubican las conocidas como antiguas Escuelitas de Maruchi, en Los Cristianos.
El objetivo es impulsar la redacción de un proyecto público que permita ejecutar un inmueble multifuncional en este espacio, actualmente en desuso y considerado estratégico por su ubicación y valor simbólico para el núcleo playero.
El conjunto está formado por tres edificaciones bajas situadas en una parcela de 1.327 metros cuadrados. El inmueble funcionó hasta 2007 como centro de formación para adultos, bajo la gestión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. En 2012, fue cedida la titularidad al Ayuntamiento. Desde entonces, el edificio ha permanecido sin uso público, mostrando un avanzado estado de abandono.
En 2021 se valoró el estado del inmueble y el Ayuntamiento de Arona modificó la ficha urbanística de la parcela, ampliando los posibles usos futuros en función de las necesidades de la población. Desde entonces, no se han producido avances públicos sobre el expediente. Anteriormente, la Corporación local decidió también la convocatoria de concursos de ideas, aunque no llegó a materializarse. El portavoz de Más por Arona, Luis García, defendió en el pleno la “urgencia de actuar sobre una parcela de uso público cuya viabilidad y necesidad considera evidentes”.
Otras mociones
El Pleno también abordó otros asuntos de relevancia para el municipio. La Corporación aprobó por unanimidad una moción institucional para instar a Aena y al Ministerio del Interior a adoptar medidas urgentes que eviten la repetición de colapsos en el Aeropuerto del Sur, especialmente en las llegadas y en los controles de documentación. También se aprobó la adhesión a la Declaración Institucional con motivo del Día Mundial de las Personas con Enfermedades Raras, promovida por la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) y trasladada a las entidades a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).