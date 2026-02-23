Fallece Armando Alfonso, el histórico director de la Sinfónica de Tenerife

El que fuera director titular de la Orquesta Sinfónica de Tenerife entre 1968 y 1985, Armando Alfonso, falleció este lunes a los 95 años de edad. El polifacético director, compositor, investigador y profesor de varias generaciones de músicos tinerfeños nació en París en 1931.
Alfonso es considerado una figura decisiva en la historia en la OST. Bajo sus 18 años de dirección, la Orquesta de Cámara de Canarias abordó una transición y posterior evolución que la conduciría a convertirse en la Sinfónica de Tenerife en 1970 e iniciar una etapa de crecimiento.
Desde 1970 Alfonso fue catedrático de Armonía y Contrapunto, y Fuga y Composición en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, ejerciendo esta actividad hasta su jubilación en 1996.
El 29 de enero de 2021, con 90 años, el Cabildo le rindió un homenaje en el Auditorio capitalino con un concierto extraordinario de la OST en el que volvió a tomar la batuta.
La Sinfónica señala que se fue un “referente imprescindible de nuestra historia y de la cultura musical de Tenerife”, destacando “su energía, su curiosidad intacta y sus ganas de seguir haciendo música como una inspiración constante”. Como docente la principal enseñanza que trasmitió fue “el interés por la música, pues sin eso todo lo que viene después es muy difícil de aprender”, recordaba en una entrevista a DIARIO DE AVISOS, en la que incidía en que “la partitura solo es un papel con signos escritos, lo más importante es el intérprete”.