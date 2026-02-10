sociedad

Fallece Sergio Hanquet, el gran divulgador de los fondos marinos canarios

Referente internacional de la fotografía submarina y autor de la guía 'Bucear en Canarias', el divulgador fallece a los 63 años dejando un legado imborrable en la protección y el conocimiento de los fondos marinos del Archipiélago
Sergio Hanquet, el excepcional fotógrafo submarino afincado en el sur de Tenerife desde hace 40 años, falleció ayer a los 63 años cuando practicaba su deporte favorito en el sur de la Isla.

Su óbito ha causado una gran consternación entre quienes le conocieron y apreciaban su pasión por el mar, su amor por la fotografía submarina y su afán por participar y divulgar cualquier iniciativa para proteger el medio marino.

Referente internacional del buceo

Sus compañeros de buceo y amigos siempre destacaron su valía como buceador -todo un referente nacional e internacional de la fotografía submarina-, su compromiso con esta actividad y, sobre todo, su gran calidad humana.

La labor de Hanquet ha quedado plasmada en fotografías de una gran calidad artística que han dado la vuelta al mundo y en seis libros, entre ellos ‘Bucear en Canarias‘, la guía más completa que jamás se haya realizado sobre los fondos del Archipiélago.

El pasado 7 de diciembre, Sergio Hanquet contaba a DIARIO DE AVISOS que, después de 40 años, cerraba las puertas de su dulcería, El Artesano, en El Cabezo (Los Cristianos).

Atrás quedaban compromisos laborales, tareas administrativas y las obligaciones de cualquier trabajador autónomo.

Se disponía a sumergirse en su mundo y a entregarse en cuerpo y alma a su gran pasión. “Es tiempo de disfrutar de la salud que la vida nos regala”, confesó.

