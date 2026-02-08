Falso agente de modelos en Tenerife: pidió fotos íntimas a una menor tras engañarla por redes sociales

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga este martes al presunto falso agente de modelos que engañó a una menor en Tenerife para obtener fotografías íntimas. El acusado, que utilizó el anonimato de las redes sociales para ganarse la confianza de la víctima, se enfrenta a una petición de siete años y medio de prisión por dos delitos de agresión sexual.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado aprovechó el anonimato de las redes para contactar con la víctima. Sabiendo que se trataba de una menor, inició una conversación para ganarse su confianza y desplegar su engaño bajo la promesa de una carrera profesional en el mundo de la moda.
“Solo es una vez y ya está”: el engaño
Para cumplir sus propósitos, el acusado convenció a la niña de que en la supuesta agencia necesitaban ver su “cuerpo completo”. Los mensajes recogidos en la investigación son explícitos: “Tienen que ver todo, solo es una vez y ya está”, le insistía.
El hombre llegó a darle instrucciones detalladas sobre cómo debían ser las imágenes, pidiéndole que sacara “todas las que pudiera” y remarcando que se debían ver sus partes íntimas, sugiriendo incluso que estuviera “depilada” para que las fotos fueran mejores. Fruto de esta manipulación, la menor acabó enviando nueve fotografías completamente desnuda.
Petición de cárcel e indemnización
El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años. Por ello, solicita una pena de siete años y medio de cárcel para el acusado.
Además de la prisión, la Fiscalía reclama:
- Prohibición de comunicación y aproximación a menos de 300 metros de la víctima.
- Dos años de libertad vigilada con la obligación de asistir a programas de educación sexual.
- Inhabilitación especial para cualquier profesión que conlleve contacto con menores.
- Una indemnización de 1.000 euros para la joven por los daños morales causados.