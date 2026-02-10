sucesos

Encuentran a Fayna, desaparecida en Canarias

Así lo ha anunciado este martes la Jefatura Superior de Policía en Canarias
Fayna desapareció el pasado 5 de febrero DA
La Policía Nacional ha desactivado la búsqueda de Fayna María G.F., de 41 años, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 5 de febrero, ya que ha sido encontrada en buen estado.

Así lo ha anunciado este martes la Jefatura Superior de Policía en Canarias.

La Policía pidió este lunes la colaboración ciudadana para tratar de dar con el paradero de esta mujer, de 1,55 metros y unos 40 kilogramos, pelo negro y ojos de color marrón, conforme a la información proporcionada por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior. 

