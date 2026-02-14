La Fecam exige más inversión para combatir el calor y la radiación solar en los colegios en Canarias

La Federación Canaria de Municipios (Fecam), el órgano que representa a los 88 ayuntamientos canarios, reclama a la Consejería de Educación “más diálogo” para consensuar las medidas encaminadas a combatir las altas temperaturas y la radiación solar en los colegios e institutos. Asimismo, los consistorios, administraciones competentes en materia de mantenimiento y conservación de los centros educativos, demandan una mayor inversión para crear refugios climáticos que incluyan zonas de sombra y naturalización de espacios.
Mari Brito, presidenta de la Fecam, lamenta que no se haya negociado con los ayuntamientos los protocolos establecidos por la Consejería –asegura que se enteran de muchas medidas por las direcciones de los centros- y advirtió sobre “algunas discrepancias” con las actuaciones previstas para afrontar las altas temperaturas en los centros educativos, entre ellas la “necesidad” de una mayor inversión. “No estamos hablando de 40.000 euros, sino de cientos de miles e incluso millones”, subrayó a este periódico la alcaldesa de Candelaria, quien reclamó “consenso y diálogo constructivo”.
“Nosotros compartimos la visión de la naturalización, pero la inversión es insuficiente, sobre todo en las zonas de una mayor incidencia de las altas temperaturas, como en el sur de las Islas, donde hacen falta más espacios verdes y zonas de sombra, pero también en los lugares donde no se ha invertido durante décadas en infraestructura educativa”, manifestó la presidenta de la Fecam, que pide que las actuaciones se pacten con este órgano: “Reclamamos que se consensúen los documentos que tengan que ver con la gestión de los centros educativos en materia de competencia local”.
La Consejería de Educación presentó el pasado 17 de octubre el Proyecto de Naturalización de los Centros Educativos de Canarias para “transformar los patios y entornos escolares de las Islas en espacios más verdes, sostenibles y adaptados al cambio climático”, según explicó el responsable de este departamento, Poli Suárez, quien defendió la creación de espacios educativos “más habitables y confortables, con zonas de sombra, vegetación y lugares que fomenten la convivencia y el aprendizaje al aire libre”.
Los centros educativos públicos del Archipiélago dispusieron hasta el 14 de noviembre para presentar sus proyectos de naturalización ajustándolos a sus características, necesidades y entornos. El plan, dotado en su primera fase con dos millones de euros, incluye medidas como la plantación de árboles y especies vegetales, instalación de fuentes de agua potable, creación de tagorores o espacios de encuentro, huertos escolares, aulas al aire libre, mobiliario exterior y zonas de sombra.