Las Palmas de Gran Canaria ya tiene calendario para 2027: estas son las dos fechas clave que serán festivas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado el primer paso para que los ciudadanos y las empresas del municipio comiencen a organizar su agenda con antelación. En la sesión plenaria celebrada este viernes, se ha aprobado de forma oficial la designación de los dos días festivos locales que corresponden a la capital grancanaria para el calendario del próximo año.
La decisión, que sigue la tradición de alternar la fe religiosa con el sentimiento popular y la historia de la ciudad, ha fijado la mirada en dos citas ineludibles: el Martes de Carnaval y la conmemoración fundacional.
Fechas confirmadas: Carnaval y Fundación
El primer festivo local del año tendrá lugar el 9 de febrero. Esta fecha corresponde al Martes de Carnaval, el día grande de las carnestolendas capitalinas. La elección de este día no es baladí, ya que permite a miles de ciudadanos disfrutar del entierro de la sardina y los eventos principales de una de las fiestas con mayor calado social y económico de las islas.
La segunda jornada no laborable será el jueves 24 de junio. Esta fecha es de vital importancia para el municipio, ya que se conmemora el aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo lugar en el año 1478 (conmemorando en 2027 su 549º aniversario). Además, la festividad de San Juan es una de las noches más mágicas en la capital, con las hogueras y el tradicional baño en la playa de Las Canteras como protagonistas.
Trámites administrativos y planificación
Tras la aprobación por parte del Pleno municipal, el acuerdo será remitido de inmediato a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Este es el procedimiento habitual para que las festividades locales queden integradas en el calendario oficial de la comunidad autónoma.
La fijación de estas fechas con tanta antelación responde a una demanda de los sectores comerciales y turísticos, que necesitan previsibilidad para organizar turnos, eventos y campañas de captación de visitantes. Para el ciudadano de a pie, conocer estas fechas permite la planificación de puentes y descansos, especialmente en un año donde el 24 de junio cae en jueves, lo que abre la puerta a un posible puente de cuatro días para muchos trabajadores.
El impacto en el comercio y el turismo
Designar el 9 de febrero como festivo garantiza que el motor económico que supone el Carnaval no se detenga por cuestiones laborales en su día más crítico. Por otro lado, la festividad de San Juan refuerza la identidad cultural de la ciudad, atrayendo a visitantes de otros municipios que aprovechan la jornada no laborable para desplazarse a la capital.
Con este movimiento, Las Palmas de Gran Canaria se convierte en uno de los primeros grandes municipios de las islas en dejar “cerrado” su esquema de festivos locales, a la espera de que el Ejecutivo regional publique el resto de festivos nacionales y autonómicos que completarán el calendario laboral definitivo.