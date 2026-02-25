¿Cuándo es el próximo festivo en Canarias? El esperado puente de cuatro días que llega tras el Carnaval

El Carnaval ha echado el cierre en varios lugares de Canarias y, con las últimas notas de las comparsas aún resonando, el calendario canario da un giro de 180 grados. Tras la intensidad de febrero, la pregunta que recorre las islas es inevitable: ¿cuándo es el próximo puente en Canarias? La respuesta está en abril, un mes que este año llega con la promesa de un descanso prolongado bajo el sol primaveral.
El primer gran respiro llegará el 2 de abril, Jueves Santo, una jornada festiva en todo el Archipiélago. A diferencia de otras comunidades autónomas donde este día es laborable, el Ejecutivo regional lo mantiene como fijo en su calendario oficial. A este se le suma el 3 de abril, Viernes Santo, festivo nacional, lo que genera automáticamente un puente de cuatro días (de jueves a domingo) para miles de canarios.
Del ritmo de la batucada al silencio de la fe
El contraste será total. Donde hace apenas unos días reinaba el color y el desenfreno, ahora se impondrá el recogimiento y la tradición. En las capitales canarias, la escena se transforma: el redoble seco del tambor sustituye al ritmo del Carnaval.
En San Cristóbal de La Laguna, la cita ineludible será, una vez más, la salida del Cristo lagunero en la madrugada. Esta talla histórica recorrerá conventos y monasterios en un itinerario que se mantiene casi inalterado desde el siglo XVI, ofreciendo una estampa de memoria viva y silencio sepulcral que atrae a miles de fieles y curiosos.
Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria, el fervor se trasladará al casco histórico con la Procesión del Santo Entierro. Imágenes de gran valor artístico, como el Cristo de la Sala Capitular o Nuestra Señora de los Dolores, protagonizarán momentos de profunda emoción en el corazón de Vegueta.
Turismo interinsular: reservas al alza
Este doble festivo no solo tiene una vertiente religiosa; es el motor del primer gran movimiento turístico del año dentro de las islas. Con un clima que en abril suele ser suave y estable, las casas rurales y los hoteles del Archipiélago ya registran una alta demanda.
Es, además, el momento ideal para las escapadas interinsulares antes de la llegada del 30 de mayo, Día de Canarias. Los expertos recomiendan ir consultando vuelos y agendas, ya que, aunque parece lejano, el descanso de abril está a la vuelta de la esquina.