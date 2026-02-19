Demandan más financiación para atender a los alumnos con necesidades especiales de Canarias

La comisión de Educación del Parlamento de Canarias abordó las actuaciones que ha emprendido el actual equipo de la Consejería, en lo relativo al apoyo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), en el Día Internacional del Asperger, denominación desfasada para referirse a personas dentro del espectro autista sin discapacidad intelectual ni retraso significativo en el lenguaje.
La diputada de Nueva Canarias (NC-bc), Carmen Hernández, reclamó un mayor esfuerzo en financiación y en recursos materiales y personales con la contratación de docentes y de personal especializado ante el incremento de 2.900 a 5.000 alumnos. Mientras que el Consejero Poli Suárez, defendió que “hay más recursos y hay más financiación”, con una inversión en atención a la diversidad que se ha incrementado en más de 30 millones adicionales desde el inicio de la legislatura.
Hernández, pidió “responder a las peticiones de familias y del personal” de los centros que trabajan en este ámbito. “Se trata de poner más recursos, más apoyos en auxiliares, en cuidadoras, más personal especializado, más orientadoras y afrontar, con una manera y una estrategia distinta, la nueva realidad que cada vez presentan alumnado con esa diversidad que enriquecen, pero que también supone nuevos desafíos y retos”.
Nueva Canarias reclamó más medios, ya que de lo contrario “no se podrá trabajar en la inclusión. Esta Consejería no pone los recursos a los centros educativos y somete a un estrés continuado al profesorado canario para poder atender a la diversidad, ese profesorado al que usted luego no le pone los recursos”.
Mientras, el consejero de Educación, resaltó que “pasar de atender a 2.900 estudiantes a más de 5.000 en la actualidad, demostramos que la inclusión no es un eslogan, es una realidad que se construye con recursos y compromiso”.
Recordó que de 2.776 docentes especializados en 2023 se ha pasado a 3.386 en el curso 2025-26, y de 941 auxiliares educativos en el curso 2022-23 a 1.813 en la actualidad. Eso supone un incremento cercano al 60%. Es un esfuerzo inédito en el sistema educativo canario”, afirmó.
También se han aumentado las infraestructuras, con 69 aulas enclave más en 2025-26, y 20 aulas proyectadas, tres nuevos Centros de Educación Especial (CEE) y otro próximo en Adeje, así como siete nuevas unidades específicas para alumnado con trastorno del espectro autista.
Por tanto, le ha pedido a Hernández “que se quite la venda de los ojos”. “Hay más recursos, hay más de 30 millones de euros de financiación en lo que llevamos de legislatura. También es verdad que a veces no llegamos”.
Poli Suárez señaló que su área “está tratando de avanzar, no solo con las contrataciones”, sino en “la importante actualización” de una estrategia de 2018, a la futura Ley de Atención a la Diversidad “para actualizar la normativa y consolidar un modelo más inclusivo y adaptado a la realidad” del alumnado”. “Ahí es donde tenemos que echar el resto para mejorar la atención a estos chicos y chicas”, finalizó el consejero.