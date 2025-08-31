Crece un 30% el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en Canarias

Las fuerzas sindicales que representan al profesorado de Canarias esperan con impaciencia que la Consejería materialice los acuerdos alcanzados el curso pasado, que incluyen la reducción de las ratios máximas y la mejora de las plantillas docentes, así como aumentar los recursos para atender la diversidad. En solo cuatro años, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) ha crecido un 30% y ya supone el 12% del total.
El sindicato ANPE advirtió que esos avances corren el riesgo de “quedarse en un paso aislado si no se incrementa la inversión educativa” y se acometen medidas estructurales.
Recuerda que el acuerdo entre sindicatos y Consejería prevé su despliegue progresivo durante tres cursos. En este primer año se reducen las ratios en Infantil de 4 y 5 años de 23 a 20 alumnos, en 1º y 2º de Primaria de 25 a 22, y en 2º de la ESO de 27 a 25. Asimismo, se aumenta el número de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Orientación Educativa.
Para el presidente de ANPE, Pedro Crespo, “con la reducción parcial de ratios no se resuelven los retos estructurales de la educación en Canarias”. A su juicio, “se trata sin duda de un avance, pero, si no va acompañado de mayor inversión no habrá mejoras significativas”.
Aunque el curso pasado no se alcanzó el 5% del PIB en inversión educativa, como marca la Ley, el actual contexto económico “ofrece una oportunidad idónea” para dar ese paso. Según las previsiones, el PIB de Canarias crecerá un 3,4%, y el límite de gasto de la Comunidad para 2026 se incrementará en unos 500 millones, hasta alcanzar los 12.143 millones de euros. Crespo considera que estos datos favorables “facilitan priorizar la educación en los presupuestos y alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa, como marca la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Si no se hace ahora, lo lamentaremos cuando la coyuntura sea menos propicia”, advirtió.
Diversidad
Uno de los desafíos más acuciantes de la educación en Canarias es la atención a la diversidad. Sin embargo, “los recursos no han aumentado al mismo ritmo”, pues “faltan más especialistas y medidas adicionales de reducción de ratios en aulas con varios alumnos con NEAE”.
De igual forma, llama la atención sobre la situación de los auxiliares educativos, esenciales para la atención del alumnado con necesidades especiales. Crespo subraya que la escasez de este personal en los centros y la externalización del servicio “siguen mermando su eficacia”, y advierte de que, “a pesar de las medidas a medio plazo anunciadas”, son necesarias también acciones urgentes.
ANPE también plantea programas de apoyo idiomático e integración para alumnado no hispanohablante. El sindicato plantea a la Consejería un plan que incluye 90 medidas para “avanzar hacia una inclusión efectiva del alumnado”.
Igualmente, el sindicato hizo hincapié en el retraso que mantiene Canarias en la extensión del primer ciclo de infantil (0-3 años) en la enseñanza pública. El curso pasado se llegó a 2.237 plazas públicas, 1.500 menos de las previstas en el plan estratégico. En el próximo la oferta crecerá un 42% con el objetivo de llegar hasta las 3.842 plazas. A pesar de este incremento, Educación admitió que “la implantación no avanza al ritmo necesario”, mientras ANPE reclama un esfuerzo inversor para responder a la demanda existente.