Canarias busca a 700 personas que quieran formarse en la construcción y la industria

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, han presentado este jueves cuatro proyectos mediante los cuales se pretende formar a 700 personas de difícil empleabilidad en los sectores de la construcción y de la industria.
Esta acción formativa, orientada a personas desempleadas mayores de 45 años y menores de 25, abarca las especialidades de técnico de conservación de carretera, operario de mantenimiento y rehabilitación de edificios, de maquinaria, de construcción industrializada, de energías renovables, de encofrado y de albañilería; de peón de construcción y de encargado de obras.
En la rama industrial incluye las de soldadura, mantenimiento de ascensores y de puertas automáticas, de mecánica, pintura de vehículos, informática e inteligencia artificial, electricidad de baja tensión, fontanería, telecomunicaciones, drones y ciberseguridad.
Con esta iniciativa, que será desarrollada por la Fundación Laboral de la Construcción, Femete y Femepa, el ejecutivo canario pretende combatir el “tan cacareado reclamo” de las empresas de estos sectores que “no hay mano de obra suficiente”, ha resumido el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez.
El 60% de las empresas de la construcción, el metal y el motor refiere que no encuentra los perfiles profesionales que necesita para atender a su necesidad de mano de obra “a pesar de que en Canarias hay 146.000 parados”, ha apuntado la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.
Obra pública para crecer un 2% en 2026
Domínguez ha explicado que las previsiones que maneja el ejecutivo canario es que el producto interior bruto (PIB) de las islas crecerá este año un 1,9%, lo cual “no es una buena noticia”, porque estar por debajo del 2% “significa que no creamos empleo”.
Y una de las vías para alcanzar esa cifra, ha proseguido el vicepresidente y consejero de Economía, es la obra pública, pero muchas licitaciones quedan desiertas, más allá de la inflación, “porque no hay suficiente plantilla”.
Cree que en Canarias “hay interés de todos” por seguir creciendo, por parte de la sociedad a la hora de reciclarse, de las patronales, para contar con mano de obra, y del gobierno autonómico de abonar la diversificación, casar la oferta y la demanda y brindar a los canarios la oportunidad de “participar en sectores de alto valor añadido”.
Como muestra de ese interés de las personas paradas en encontrar en empleo ha citado el ejemplo de un curso para conducir camiones y guaguas con 300 plazas para el que se recibieron más de 6.000 solicitudes.
La conclusión de todo esto, ha ahondado Domínguez, es que “existe oferta, oportunidades de trabajo, y también interés, pero nadie había aunado esas posiciones”.
Jéssica de León ha recalcado que estos cuatro cursos de formación y reciclaje, a los que el Servicio Canario de Empleo dedicará 8,8 millones de euros, es fruto de la “escucha activa” del ejecutivo canario con los actores económicos y sociales de las islas.
Ha incidido en que ambos sectores, el de la construcción y el industrial, tienen ratios de inserción laboral “muy altos” y a la vez acaparan los mayores salarios de todos los empleadores de Canarias.
La consejera ha subrayado también la necesidad de reciclar el curriculum de personas mayores de 45 años y formar a los menores de 25%, en tanto en cuanto más del 80% de los parados en Canarias carece de estudios superiores.