El Recinto Ferial se rinde ante ‘Ultrachicha 40K’: los mejores disfraces del Carnaval de Santa Cruz ya tienen dueño

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha vivido una de sus jornadas más creativas y familiares. El Recinto Ferial se convirtió este domingo en el epicentro de la imaginación con la celebración del tradicional Concurso de Disfraces Infantiles y Adultos, una cita que reunió a más de 150 concursantes sobre las tablas.
El evento, conducido por la periodista María José Cámara, logró congregar a más de un millar de espectadores que no quisieron perderse el despliegue de ingenio de los participantes. La presencia institucional estuvo encabezada por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, acompañado por Evelyn Alonso, Purificación Dávila, Charín González y Belén Mesa.
Ganadores en la modalidad Individual: El triunfo de ‘Ultrachicha’
En el apartado individual, la competencia fue feroz, destacando la calidad de las telas y la originalidad de las propuestas. El Primer Premio fue otorgado a Juan Pedro Sanabria Trujillo, quien impactó al jurado y al público con su fantasía “Ultrachicha 40K”.
El palmarés individual se completó de la siguiente manera:
- Segundo Premio: Álvaro Pérez Barroso, con la obra “Sagrada Catrina”.
- Tercer Premio: Jerónimo Alexis González Sánchez, por “Don Diablo”.
- Cuarto Premio: Miguel Jesús Iglesias Cote, con el disfraz “La Dama”.
Parejas y Grupos: Creatividad en equipo
La modalidad por parejas también dejó momentos para el recuerdo. María Ángeles Afonso García y David Medina Afonso se alzaron con el Primer Premio gracias a su propuesta “Ritmos celestiales para el alma latina”, una exhibición de armonía y colorido.
Por su parte, en la categoría de Grupos, el máximo galardón fue para la Murga Los Rebeldes, cuyo diseño “Loco Por el Circo” logró captar la esencia festiva y crítica que caracteriza a nuestra fiesta más internacional.
Un jurado de expertos en caracterización y diseño
La difícil tarea de decidir los premios recayó en un jurado especializado, compuesto por figuras de renombre en el sector textil y artístico. Entre ellos figuraron Mónica del Cristo Padilla Herrera (diseñadora de moda), Sabina Méndez Luis (confeccionista de disfraces), Marta Palmero (estilista de cine y TV), Teresa Hernández Quesada (técnica textil), José Antonio Vargas Ruiz (tocados) y Ami Rodríguez (diseñadora).
Agrupaciones: El broche de oro
El concurso también reservó un espacio de honor para las agrupaciones, donde la música y el disfraz se funden en uno solo. Los Ilusionistas del Carnaval se llevaron el Primer Premio con su fantasía “Me voy con la música a otra parte porque tengo mi cabeza como un bombo”, seguidos por Las Chiringas con sus divertidas “Chiricantineras”.
Este certamen vuelve a confirmar que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no solo es una fiesta de calle, sino un escaparate de artesanía, esfuerzo y talento canario que cada año eleva el nivel de su concurso de disfraces.