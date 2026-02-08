Llega la semana más esperada del año en la capital tinerfeña. Con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife saltando a la calle este fin de semana, la gran incógnita para miles de carnavaleros es qué tiempo nos acompañará durante la semana del 9 al 15 de febrero. ¿Habrá que buscar un disfraz que abrigue o sacar el paraguas por la lluvia?
Arranque de semana: estabilidad relativa
Entre el lunes 9 y el jueves 12, se espera que predominen los cielos despejados con algunos intervalos nubosos, típicos del alisio. Las temperaturas se mantendrán suaves, oscilando entre los 16°C de mínima y los 22°C de máxima, condiciones ideales para los últimos concursos en el Recinto Ferial.
Viernes 13: La Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz
Es el día crítico. Para el viernes, cuando la Cabalgata Anunciadora recorra las calles de la ciudad, los modelos meteorológicos sugieren solo un 15% de probabilidad de lluvia en Santa Cruz. No se esperan grandes desplomes térmicos, pero la sensación de humedad podría aumentar al caer la noche.
Fin de semana: Carnaval de Día y Ritmo de la Calle
Para el sábado 14 y el domingo 15 (Carnaval de Día), la previsión apunta a:
- Sábado Noche: Ambiente fresco. Se recomienda a quienes lleven disfraces ligeros contar con alguna capa extra para las horas de madrugada. La probabilidad de lluvia alcanza solo el 5%.
- Domingo de Carnaval: Se espera un ambiente con nubes y claros en un día clave para las familias donde el índice UV empezará a subir.