Es oficial: El Gobierno desbloquea casi 40 millones para culminar el puerto de Granadilla

El puerto de Granadilla se prepara para su transformación definitiva. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes la licitación de las obras de cierre y habilitación del muelle de Ribera. Esta actuación, presupuestada en 39,7 millones de euros, supone un paso decisivo para consolidar la infraestructura como el principal nodo logístico del Atlántico.
Un muelle de más de un kilómetro
La intervención es estratégica para el sur de la isla. Actualmente, el muelle de Ribera requiere de una ampliación de 543,3 metros de longitud para alcanzar su diseño final de 1.045 metros. Con esta obra, el puerto podrá operar a pleno rendimiento, optimizando su capacidad para recibir buques de gran calado y gestionar operaciones logísticas a gran escala.
Desde su concepción, esta infraestructura ha sido diseñada como un complemento vital para el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Su ubicación y su área industrial anexa lo convierten en una pieza fundamental para el crecimiento económico de Canarias, permitiendo una operatividad que hasta ahora estaba limitada por la falta de este tramo final.
Detalles técnicos de la obra
El proyecto contempla una ejecución de alta ingeniería naval. El tramo restante se unirá al segundo tramo del muelle polivalente mediante la instalación de 11 cajones de hormigón armado. Estas estructuras, de 48,25 metros de eslora cada una, serán cimentadas a una cota de -18 metros, garantizando la estabilidad necesaria para las operativas portuarias más exigentes.
Además, se realizarán dos cierres de hormigón sumergido de casi seis metros de longitud, completando una línea de atraque continua que permitirá la escala de los mayores cargueros y cruceros que transitan por la ruta atlántica.
Inversión en los puertos canarios
Esta licitación se enmarca dentro del Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El sistema portuario estatal prevé destinar más de 600 millones de euros a las islas en los próximos años, de los cuales 255 millones recaerán directamente en la provincia tinerfeña.
La obra cuenta con el respaldo de la financiación europea, a través de los fondos FEDER, lo que subraya la importancia de Granadilla como un punto de interés para la conectividad de la Unión Europea. Con este impulso, el sur de Tenerife refuerza su posición como un referente industrial y marítimo.