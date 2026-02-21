El extraño caso de la tubería de gran tamaño descubierta y eliminada de Playa Jardín

El pasado lunes, y por efecto de las fuertes mareas de los últimos meses, quedó al descubierto en Playa Jardín, la principal cala portuense, esta tubería de considerable calibre. Lo hizo en la parte de Punta Brava, pero más hacia El Charcón (centro).
El consistorio la retiró y le dijo a la plataforma antivertidos que no conectaba con nada, pero no se ha respondido a este medio sobre a qué se achaca ni si se informó a Costas y Gobierno.
Con los precedentes de cierres, es siempre mejor la transparencia-